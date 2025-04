Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva machen sich mit Projekten im Erholungszentrum „Sea Breeze“ vertraut AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 18. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 18. April haben sich Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva sowie Familienangehörige in Baku mit den laufenden und zukünftigen Projekten auf dem Gelände des Erholungszentrums „Sea Breeze“ vertraut gemacht.

Der Gründer des Unternehmens „Agalarov Development“, Emin Agalarov, informierte Präsident Ilham Aliyev sowie Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva zunächst über das bereits in Betrieb genommene Wohnprojekt „Park Residences 2“ im Rahmen des Erholungs- und Lifestyle-Komplexes „Sea Breeze“.

Es wurde mitgeteilt, dass im Rahmen dieses Projekts zehn siebenstöckige Wohngebäude mit insgesamt 1.260 Wohnungen errichtet wurden. Zur Steigerung des Wohnkomforts wurde moderne Infrastruktur geschaffen – darunter Schwimmbäder, Erholungsbereiche und weitläufige Grünflächen. Im Zuge der Ausrichtung der UN-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan beherbergte „Sea Breeze“ rund 4.000 Gäste, von denen viele in den Gebäuden des Projekts „Park Residences 2“ untergebracht waren.

Im Anschluss erhielt Präsident Ilham Aliyev eine umfassende Übersicht über den Masterplan des Gesamtkomplexes „Sea Breeze“ sowie über bereits umgesetzte Projekte. Bisher wurden über 500 Immobilienobjekte auf dem Gelände errichtet. Zur Gewährleistung eines hohen Lebens- und Freizeitstandards für Bewohner und Gäste wurden offene und überdachte Schwimmbäder, Fitnesszentren, Restaurants, Cafés, Spiel- und Sportplätze, Lauf- und Fahrradwege sowie Springbrunnen angelegt. Darüber hinaus wurden eine Schule, ein Kindergarten und ein Krankenhaus gebaut.

Besonderes Augenmerk wurde auf die landschaftliche Gestaltung gelegt. Insgesamt wurden rund 10 Millionen Pflanzen und Bäume gepflanzt, wodurch die Grünfläche auf 300 Hektar ausgedehnt wurde.

„Sea Breeze“ entwickelt sich mit seinem Konzept einer Kombination aus hochwertigem Wohnraum und exzellenter Erholungsinfrastruktur zu einer zukunftsweisenden Modellstadt. Experten sehen in dem Projekt eines der weltweit seltenen Beispiele für ein großangelegtes Immobilienentwicklungsmodell, das verschiedene Nutzungsformate auf einem Gelände vereint.

Der an der Küste des Kaspischen Meeres gelegene Komplex, nur 30 Minuten vom Stadtzentrum Bakus entfernt, erstreckt sich über ein Areal von 500 Hektar. Über 1,5 Millionen Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche wurden dort bereits realisiert. Für Erholungsgebiete, Parks und Strände sind mehr als 150 Hektar vorgesehen.

Die zentralen Projekte des Komplexes befinden sich entlang der Küstenlinie. Es wird erwartet, dass „Sea Breeze“ künftig erheblich zur Weiterentwicklung des Tourismussektors in Aserbaidschan beitragen und das Land als Reiseziel noch attraktiver machen wird.

Ein besonderes Highlight stellt das Flaggschiff-Projekt „Caspian Dream Liner“ dar – ein 11-stöckiger Bau in Form eines Ozeandampfers, der auf einer künstlichen Insel entstehen soll. Das Gebäude wird Apartments, Hotelzimmer, ein Einkaufszentrum sowie Schwimmbäder beherbergen. Durch seine ikonische Architektur soll „Sea Breeze“ einen festen Platz auf der globalen Tourismuskarte einnehmen.

An der Ausarbeitung des Masterplans für das Großprojekt sind mehrere renommierte in- und ausländische Architekturbüros beteiligt, darunter auch international bekannte Architekten.

Bis 2028 ist der Bau von weiteren 700 Gebäuden geplant. Darüber hinaus soll eine sichelförmige künstliche Halbinsel mit einer Fläche von 50 Hektar entstehen. Dort sollen Hotels renommierter internationaler Ketten, Einkaufszentren, Jachthäfen sowie eine Konzerthalle mit Platz für über 40.000 Zuschauer entstehen.

Die in „Sea Breeze“ durchgeführten Projekte spielen auch eine bedeutende soziale Rolle und leisten einen Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Derzeit sind in dem Komplex 6.560 Menschen beschäftigt. In Zukunft soll diese Zahl deutlich steigen. Das Investitionsvolumen hat bereits 3 Milliarden US-Dollar erreicht. In den nächsten fünf Jahren sind zusätzliche Investitionen in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar geplant. Nach den Ergebnissen des Jahres 2024 gehörte „Sea Breeze“ zu den größten Steuerzahlern der Republik Aserbaidschan und leistete einen bedeutenden Beitrag zur nationalen Wirtschaft.