Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an der offiziellen Empfangsveranstaltung zur 80. Sitzung der UN-Generalversammlung teil VIDEO

New York, 24. September, AZERTAC

Am 23. September fand in New York ein offizieller Empfang im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, und der First Lady Melania Trump anlässlich der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung statt.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

In seiner Rede beim Empfang sagte der US-amerikanische Präsident Donald Trump: „Armenien und Aserbaidschan. Ich möchte Ihnen danken, mein Freund. Zweiundzwanzig Jahre haben Sie gesagt, dass Sie dort waren, richtig? Zweiundzwanzig Jahre. Und für zweiundzwanzig Jahre waren Sie im Krieg.“

Präsident Ilham Aliyev: „Sogar noch länger.“

Präsident Donald Trump: „Länger als das?“

Präsident Ilham Aliyev: „Über 30 Jahre. Sie haben ein Wunder vollbracht, Herr Präsident. Vielen Dank.“

Präsident Donald Trump: „Und ich habe einige Freunde gewonnen. Vielen Dank. Es war großartig. Wir hatten heute ein tolles Treffen mit den Führern der Länder dort in dieser Region. Sie sind aus dem Nahen Osten. Es sind großartige Menschen. Sie sind meine Freunde. Wir müssen sie zurückholen, und wir müssen diesen Krieg schnell beenden. Wir wollen es schnell tun. Und wir haben, denke ich, einen wirklich guten Plan, und ich glaube, er kann schnell umgesetzt werden.“

„Ich weiß nicht, ob wir ihn so schnell umsetzen können wie Ihren Plan. All diese Jahre, es hat Mut gebraucht, dies zu erreichen. Und es ist wirklich wegen Ihnen und Ihrem neuen Freund. Wirklich gut. Wie läuft es? Gut? Kein Schießen? Nichts?“

Präsident Ilham Aliyev: „Nein, nein. Alles ist am 8. August beendet.“

Präsident Donald Trump: „Ich bin sehr stolz auf Sie. Gut. Großartige Arbeit.“

„Ich habe einige von Ihnen im Raum getroffen, und ich kenne so viele von Ihnen. Sie sind erstaunliche Menschen. Sie sind Leader auf höchstem Niveau. Was Sie tun, ist erstaunlich. Denken Sie daran – all diese Millionen von Menschen in Ihren Ländern, und Sie führen Ihr Land und Sie führen die Welt. Deshalb sind Sie hier. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, es ist eine Ehre, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich darauf, Ihre Hand zu schütteln. Und wir werden viel Spaß zusammen haben. Wir werden in einer friedlichen Welt leben.“

First Lady Melania Trump: „Ich hatte eine großartige Initiative, die ich gerade heute Nachmittag veranstaltet habe – „Gemeinsam die Zukunft fördern”. Ich hoffe, alle First Ladies und Ehepartner werden sich mir nächstes Jahr im Weißen Haus im ersten Quartal anschließen, und wir werden Erfolg für die Kinder auf der ganzen Welt haben. Danke.“