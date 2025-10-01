Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov von Baku teil VIDEO

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen an der Eröffnung eines neu angelegten Parks im Stadtbezirk Narimanov in Baku teil.

Wie AZERTAC berichtet, informierte der Chef der Exekutive der Stadt Baku, Eldar Azizov, den Präsidenten und die First Lady über den neuen Park.

Es wurde mitgeteilt, dass sich die neue Erholungsstätte an der Kreuzung der Ahmad bey Aghaoghlu-, Täbriz und Talat Schikhaliyev-Straßen in der Nähe der Italienisch-Aserbaidschanischen Universität befindet. Der Park erstreckt sich über eine Fläche von 3,5 Hektar und bietet Pavillons zum Verweilen, ein Amphitheater, einen Tennisplatz, Spielzonen für Kinder sowie ein modernes Beleuchtungssystem. Damit wurden alle Voraussetzungen sowohl für ruhige Erholung als auch für sportliche Aktivitäten geschaffen.

Hier sei erwähnt, dass sich das Stadtbild von Baku in den letzten Jahren rasant verändert hat. Die Anlage neuer Parks und Alleen sowie die Erneuerung bestehender Grün- und Erholungszonen nach modernen Anforderungen fördern die Entwicklung der Hauptstadt weiter und machen sie zu einer der schönsten Städte der Welt.

Die in verschiedenen Teilen Bakus eröffneten neuen Erholungsorte tragen nicht nur zur sinnvollen Freizeitgestaltung der Bevölkerung bei, sondern auch zur Verbesserung der ökologischen Lage.

Der neue Park wurde als weiterer Ort auf der „grünen Karte“ der Hauptstadt in Betrieb genommen und steht nun den Stadtbewohnern und Gästen zur Verfügung.