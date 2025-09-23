Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an UN-Generaldebatte teil VİDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am 23. September an den hochrangigen Debatten im Rahmen der 80. Tagung der UN-Generalversammlung in New York teilgenommen.

Bei ihrer Ankunft im Hauptquartier der Vereinten Nationen wurden sie von UN-Generalsekretär António Guterres persönlich begrüßt.

Die diesjährige Generalversammlung steht unter dem Motto „Gemeinsam stärker: 80 Jahre und mehr für Frieden, Entwicklung und Menschenrechte“ und vereint über 150 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen aktuelle globale Herausforderungen, darunter anhaltende Konflikte, die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die Klimakrise sowie weitere drängende Fragen der internationalen Zusammenarbeit.

Die Beratungen in New York dauern noch bis zum 30. September an.