Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weihen Moschee im Dorf Daschalti im Rayon Schuscha ein AKTUALISIERT VIDEO

Schuscha, 9. Mai, AZERTAC

Am 9. Mai nahmen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der feierlichen Einweihung der Moschee im Dorf Daschalti im Rayon Schuscha teil.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva wurden vom Sonderbeauftragten für den Bezirk Schuscha Aydin Karimov und dem Direktor von „PMD Projects“ Nariman Toptschibaschev über abgeschlossene Bauarbeiten informiert.

Die Grundsteinlegung der Daschalti-Dorfmoschee erfolgte im November 2021 durch den Präsidenten und die First Lady.

Die Moschee befindet sich im Dorfzentrum und wurde im nationalen Architekturstil erbaut. Sie verfügt über zwei Minarette mit einer Höhe von je 22,5 Metern, inspiriert von der Yukhari Govhar Agha Moschee, zwei Etagen mit Platz für über 150 Gläubige, architektonische und dekorative Elemente im Stil der Karabach-Bauschule.

Der Bau erfolgte gemäß den Anweisungen von Präsident Aliyev zur Wiederherstellung kultureller und religiöser Stätten in den befreiten Gebieten.