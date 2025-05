Aghdam, 10. Mai, AZERTAC

Am 10. Mai nahmen der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva an der feierlichen Einweihung des Mugham-Zentrums in Aghdam teil.

Der Staatspräsident hielt eine Rede bei der Veranstaltung.

Anschließend sahen sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva ein Konzert an.