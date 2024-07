Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew treffen sich in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 3. Juli, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 3. Juli hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Astana mit dem Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, getroffen.

Bei dem Treffen sagte der Präsident von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew:

- Sehr geehrter Ilham Heydarovich,

Ich heiße Sie in Astana herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich erinnere mich immer an meinen Besuch in Baku und Schuscha. Es war ein bedeutender Wendepunkt, ein sehr wichtiger Besuch. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es hinsichtlich seiner Bedeutung ein historischer Besuch war. Im Laufe unserer Verhandlungen haben wir der weiteren Entwicklung der Interaktion einen bedeutenden Impuls gegeben. Ich würde es nicht einmal als Zusammenarbeit beschreiben, sondern als Interaktion in einer Reihe strategischer Bereiche. Wir können mit voller Überzeugung sagen, dass unsere Zusammenarbeit, unsere Interaktion einen strategischen Charakter tragen.

Ich freue mich, Sie hier als Gast beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu sehen. Aserbaidschan wird wahrscheinlich in Kürze Vollmitglied der SCO werden. Kasachstan hat jedenfalls keine Einwände dagegen. Im Gegenteil, wir unterstützen es, solange ein entsprechender Wunsch Ihrerseits besteht.

In Kasachstan sind Sie als unangefochtener Leader Aserbaidschans und als einer der herausragenden Staatsmänner bekannt. Es lässt sich nicht leugnen, dass wir in Kasachstan alle Veränderungen in Ihrem Land mit großem Interesse verfolgen und uns aufrichtig darüber freuen. Zweifellos spielen Sie hier eine große persönliche Rolle und wir wissen das sehr zu schätzen.

Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie unserem Vorschlag, eine Plattform für Verhandlungen mit Armenien auf dem Territorium Kasachstans bereitzustellen, sofort zugestimmt haben. Die ersten Verhandlungen fanden in Almaty statt. Sie waren recht erfolgreich, zumindest nützlich.

Um auf die Ergebnisse meines Besuchs in Aserbaidschan zurückzukommen, möchte ich sagen, dass wir jetzt an der Umsetzung der erzielten Vereinbarungen arbeiten. Obwohl wir uns am Rande der SCO treffen, handelt es sich tatsächlich um vollwertige Verhandlungen zu allen Fragen im Zusammenhang mit unserer Zusammenarbeit. Daher möchte ich Ihnen jetzt das Wort erteilen.

Präsident Ilham Aliyev sagte:

- Vielen Dank, Herr Kassym-Schomart Kemelevich.

Zunächst möchte ich Ihnen für die Einladung zur Teilnahme am SCO-Gipfel danken. Wir betrachten dies als einen weiteren Beweis für die brüderliche Haltung Kasachstans gegenüber Aserbaidschan. Es ist uns eine Ehre, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Und ich danke Ihnen auch sehr, dass Sie sich die Zeit für ein Treffen genommen haben. Ich weiß, wie beschäftigt Sie in diesen Tagen sind. Obwohl wir uns erst vor relativ kurzer Zeit getroffen haben, müssen wir die Tagesordnung noch einmal durchgehen und sehen, wie wir die getroffenen Vereinbarungen umsetzen.

Ihr Staatsbesuch in Aserbaidschan war in der Tat in Bezug auf Form, Inhalt und emotionale Stimmung historisch. Ich möchte im Namen des ganzen aserbaidschanischen Volkes noch einmal meinen Dank für Ihre Initiative zur Wiederherstellung der befreiten Gebiete aussprechen. Das Zentrum, das den Namen eines großen Sohnes des kasachischen Volkes, Kurmangazy, trägt, arbeitet effektiv und ist, wie wir festgestellt haben, ein Zentrum der kasachisch-aserbaidschanischen Freundschaft und Brüderlichkeit. Dies ist ein klarer Beweis Ihrer persönlichen Haltung und der des brüderlichen kasachischen Volkes gegenüber Aserbaidschan.

Wir haben eine positive Dynamik in allen Bereichen, die wir besprochen und vereinbart haben. Wir arbeiten aktiv an Fragen im Zusammenhang mit der Verkehrsinfrastruktur. Wir arbeiten im Wesentlichen als ein Team an der transkaspischen Transportroute. Natürlich wird dieses Thema im Rahmen der heutigen und morgigen Veranstaltung ausführlich erörtert. Dieses Thema wird auch den informellen Gipfel der Organisation Türkischer Staaten dominieren, der in wenigen Tagen stattfinden wird, und wir freuen uns, Sie wieder in Karabach zu sehen.

Ich möchte auch meinen Dank für die Unterstützung des Prozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien aussprechen.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt betonte, dass gemeinsame Schritte und Anstrengungen unternommen werden, um die während des Besuchs des Präsidenten von Kasachstan in Aserbaidschan erzielten Vereinbarungen umzusetzen. Präsident Ilham Aliyev hob hervor, dass das Treffen in den kommenden Tagen beim informellen Gipfel der Organisation Türkischer Staaten in Schuscha fortgesetzt wird.

Präsident Ilham Aliyev betonte zudem, dass die Organisation Türkischer Staaten eine Priorität auf der Agenda der beiden Länder sei.

Der Präsident von Aserbaidschan erklärte, dass die Entwicklung Kasachstans, sein großes Ansehens auf internationaler Ebene und die im Land umgesetzten politischen und wirtschaftlichen Reformen unter der Führung von Kassym-Schomart Tokajew auch vom befreundeten und brüderlichen Aserbaidschan begrüßt wurden. Der Präsident übermittelte zu diesem Anlass seine Glückwünsche.

Der Präsident von Kasachstan sagte seinerseits, dass sein Land bereit sei, die Vollmitgliedschaft Aserbaidschans in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zu unterstützen. Kassym-Schomart Tokajew übermittelte seine Glückwünsche anlässlich der COP29, die in Aserbaidschan stattfinden wird. Der Präsident von Kasachstan sagte, dass die COP29 eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Welt sei, und drückte sein Vertrauen aus, dass Aserbaidschan sie erfolgreich organisieren werde.

Die Seiten wiesen darauf hin, dass die beiden Länder verschiedene Initiativen zu diesem Thema vorgelegt hatten.

Im Laufe des Gesprächs hoben die Seiten die Erfolge im Zusammenhang mit dem Mittleren Korridor hervor, betonten die Bedeutung des zu unterzeichnenden Memorandums of Understanding zum gemeinsamen Investitionsfonds und stellten fest, dass die zuständigen Institutionen bereits Anweisungen zur Umsetzung konkreter Projekte in dieser Hinsicht erhalten hätten.

Auch die Zusammenarbeit im humanitären Bereich wurde angesprochen. Sie betonten, dass die Tage der kasachischen Kultur in Aserbaidschan erfolgreich abgehalten worden seien und die Tage der aserbaidschanischen Kultur im September dieses Jahres in Kasachstan stattfinden würden.