Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian geben gemeinsame Presseerklärungen ab AKTUALISIERTV VIDEO

Baku, 28. April, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian, der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilt, gaben am Montag, dem 28. April gemeinsame Presseerklärungen ab.

Erklärung von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrter Herr Präsident,

-Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren,

Herr Präsident, ich heiße Sie erneut herzlich in Aserbaidschan willkommen. Willkommen in Aserbaidschan! Ich bin sicher, dass Ihr Besuch einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran leisten wird.

Unsere Völker leben seit Jahrhunderten in einer freundschaftlichen und brüderlichen Atmosphäre. Unsere zwischenstaatlichen Beziehungen entwickeln sich heute auf diesem soliden Fundament. Der offizielle Besuch des iranischen Präsidenten in Aserbaidschan ist ein Ausdruck des hohen Niveaus unserer Beziehungen.

Während unserer Gespräche und des heutigen Meinungsaustauschs haben wir viele wichtige Themen erörtert, unsere Meinungen ausgetauscht und die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und dem Iran weiter bekräftigt. Wir haben unsere Meinungen in einer aufrichtigen Atmosphäre ausgetauscht. Das Wesentliche ist, dass beide Seiten bestrebt sind, die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran zu entwickeln. Der Besuch des hochgeschätzten Präsidenten mit einer großen Delegation in Aserbaidschan und die heutige Unterzeichnung mehrerer wichtiger Dokumente, darunter ein Dokument auf Präsidentenebene, zeigen erneut unseren guten Willen und verdeutlichen, dass wir in allen Bereichen näher zusammenrücken wollen.

Wir unterstützen uns traditionell gegenseitig in internationalen Organisationen. Wir haben heute darüber gesprochen und Rahmenbedingungen für künftige Zusammenarbeit diskutiert. Unsere Vertreter vertreten in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Organisation für islamische Zusammenarbeit, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und der Bewegung der Blockfreien Staaten immer gemeinsame Positionen.

Heute arbeiten wir an einer breiten Agenda. Die regionale Sicherheit spielt dabei eine wichtige Rolle, und wir haben uns darüber ausgetauscht. Gleichzeitig gibt es sehr gute Bedingungen für eine multilaterale Zusammenarbeit. Natürlich wurden spezifische Anweisungen zur Entwicklung unserer Handelsbeziehungen erteilt. Das Treffen mit der Teilnahme von Delegationen war ebenfalls sehr produktiv. In der ersten Phase haben der hochgeschätzte Präsident und ich unsere Meinungen in einem bilateralen und eingeschränkten Format ausgetauscht. Mit anderen Worten, unser Ziel, unser Hauptziel ist es, die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Iran auf ein höheres Niveau zu heben. Aus diesem Grund wiederhole ich, dass entsprechende Anweisungen erteilt wurden, und ich bin zuversichtlich, dass diese umgesetzt werden.

Vor dem Besuch des Präsidenten haben wir sehr aktive Kontakte gepflegt, unsere hochrangigen Beamten haben gegenseitige Besuche sowohl zur Vorbereitung des Präsidentenbesuchs als auch zur Umsetzung spezifischer Projekte durchgeführt. Ich möchte allen Beamten danken, die zu dieser Arbeit beigetragen haben. Der Besuch wurde in der Tat sehr gut vorbereitet. Sehr gute Dokumente wurden ausgearbeitet. Ich bin sicher, dass die getroffenen Entscheidungen unsere Beziehungen für viele Jahre auf einen positiven Kurs bringen werden.

Heute haben wir auch detailliert über trilaterale Kooperationsprojekte gesprochen. Unter ihnen nimmt natürlich der Nord-Süd-Verkehrskorridor einen besonderen Platz ein. Dieses Projekt wird allen beteiligten Ländern große Vorteile bringen. Aserbaidschan hat alle notwendigen Infrastrukturprojekte für den Betrieb dieses Transportkorridors auf seinem Territorium umgesetzt. Derzeit erweitern wir einfach unsere Transportkapazitäten und Infrastruktur, um dem zunehmenden Frachtvolumen gerecht zu werden. Ob es sich um Seehäfen, Eisenbahnen oder Straßenverkehr handelt, wir haben in allen diesen Bereichen große Investitionsprojekte gestartet, um die erwarteten großen Frachtmengen zu empfangen und weiterzuleiten.

Gleichzeitig haben wir spezifische Anweisungen für die Fortsetzung der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen im humanitären und kulturellen Bereich erteilt. Wir haben festgestellt, dass die letzten gemeinsamen Kultur- und Kulturtage vor acht Jahren stattfanden, und auf der Grundlage einer gemeinsamen Entscheidung werden in naher Zukunft wieder gemeinsame Kultur- und Kulturtage stattfinden. Unsere Völker haben eine gemeinsame Geschichte. Unsere Kultur ist ebenfalls gemeinsam. Wir haben über Jahrhunderte am selben Ort innerhalb eines einzigen Staates gelebt. Mit anderen Worten, unsere Verwandtschaft ist ebenfalls sehr weitreichend. Heute spielen wir als zwei unabhängige Staaten eine wichtige Rolle in unserer Region. Die Lösung regionaler Probleme durch die Länder der Region ist auch die Meinung und Politik beider Seiten.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass dieser Besuch eine sehr wichtige Rolle in der Entwicklung unserer Beziehungen spielen wird. Wir haben den Besuch von Präsident Pezeshkian erwartet. Es tut uns sehr leid, dass sich vor einigen Tagen eine Tragödie im Iran ereignete, die zu menschlichen Verlusten geführt hat. Nochmals sprechen wir dem brüderlichen iranischen Volk unser Beileid aus. Möge Allah den Verstorbenen in seiner Barmherzigkeit aufnehmen und den Verletzten Genesung schenken. Trotz dieser Tragödie ist Präsident Pezeshkian zu seinem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen. Wir schätzen dies sehr. Möge Allah unsere Völker vor solchen Schwierigkeiten bewahren. Möge immer Frieden und Ruhe in unserer Region herrschen, damit beide Länder ihre Bemühungen in dieser Richtung fortsetzen können. In jedem Fall wurden im bilateralen Format auch Themen wie die Situation in der Region, die Aufrechterhaltung des Friedens, die Gewährleistung der Sicherheit und Prinzipien wie die Souveränität, die territoriale Integrität der Länder und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder priorisiert.

Ich möchte Präsident Pezeshkian erneut „Willkommen!“ sagen. Ich möchte ihm auch für die Annahme meiner Einladung nach Aserbaidschan danken. Ich möchte auch allen unseren Gästen, die zusammen mit dem Präsidenten hier sind, „Willkommen!“ sagen. Ich bin sicher, dass Ihr Besuch erfolgreich sein wird und die Ergebnisse sehr gut sein werden. Vielen Dank.

Anschlißend trat irans Präsident Masoud Pezeshkian mit einer Presseerklärung auf.