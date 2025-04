Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian treffen sich im engsten Kreis  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 28. April, AZERTAC

Am Montag haben sich Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian, der sich zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan aufhält, in Baku im engsten Kreis, getroffen.

Bei dem Treffen wurde die Arbeit der zwischenstaatlichen Kommission angesprochen. Die Zusammenarbeit im Bereich der Energie, insbesondere der Elektrizitätsversorgung, wurde diskutiert. Die Bedeutung des Baus von Wasserkraftwerken am Fluss Araz und der Fertigstellung des Projekts der Autobahnbrücke Aghbend-Kalaleh wurde hervorgehoben.

Es fand auch ein Meinungsaustausch über die Zusammenarbeit der beiden Länder im Rahmen der internationalen Organisationen statt. Die Seiten haben erneut betont, dass Aserbaidschan und der Iran die Lösung regionaler Probleme durch die Länder der Region unterstützen. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung des 3+3 regionalen Kooperationsformats hervorgehoben.

Auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus und Kultur wurde erörtert.