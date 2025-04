Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian treffen sich in erweitertem Format AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 28. April, AZERTAC

Am Montag, dem 28. April haben sich der Präsident Ilham Aliyev und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Islamischen Republik Iran, Masoud Pezeshkian, in erweitertem Format getroffen.

Präsident Ilham Aliyev sagte:

-Sehr geehrter Herr Präsident,

-Liebe Gäste,

Ich heiße Sie herzlich willkommen und grüße Sie aus tiefstem Herzen hier in Aserbaidschan. Wir messen Ihrem Besuch große Bedeutung bei. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Besuch historische Bedeutung haben wird. Während unseres heutigen Treffens im engen Kreis haben wir eine Vielzahl von Themen und von Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit erörtert erkannt. Die Ausweitung der Zusammenarbeit in politischen und wirtschaftlichen Bereichen sowie in anderen Sektoren dient den Interessen unserer beiden Brudervölker. Ich hoffe, dass die Themen, die wir bereits besprochen haben, sowie die noch zu behandelnden Punkte und die Aufgaben, die wir erteilen werden, unsere Beziehungen weiter stärken werden.

In den letzten Monaten haben unsere Regierungsvertreter engen Kontakt gehalten, und zahlreiche gegenseitige Besuche haben stattgefunden. Viele Fragen wurden geklärt, und mehrere Themen wurden zur Vorbereitung Ihres Besuchs erörtert.

Heute werden mehrere wichtige Dokumente unterzeichnet, und die getroffenen Entscheidungen werden unsere beiden Brudervölker noch enger zusammenbringen. Nochmals heiße ich Sie herzlich willkommen und begrüße Sie. Ich bin sicher, dass Ihr aktueller Besuch von Erfolg gekrönt sein wird.

X X X

Präsident Masoud Pezeshkian sagte:

Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen.

Ich grüße nochmals meinen lieben Bruder, den geschätzten Präsidenten von Aserbaidschan sowie die geschätzten Gäste hier und unsere Brüder. Es freut mich sehr, in Aserbaidschan und vor Ihnen zu sein. Ich hoffe, dass unsere Teilnahme hier sowie die Vereinbarungen, die unsere Experten bei den vorherigen Treffen vorbereitet haben und die hier unterzeichnet werden, den Beginn eines noch größeren Fortschritts in unseren Beziehungen mit dem lieben, befreundeten, brüderlichen und fast verwandten aserbaidschanischen Volk markieren und zur Schaffung eines beispielhaften Modells der Zusammenarbeit in der Region führen werden. Es ist mir eine Ehre, Ihnen die Grüße des Obersten Führers zu übermitteln.

Wir erkennen das souveräne Recht Aserbaidschans und des geschätzten aserbaidschanischen Volkes auf Karabach und alle weiteren Gebiete an, die rechtmäßig zu Aserbaidschan gehören. Wir sind davon überzeugt, dass Karabach ein integraler Bestandteil Aserbaidschans ist, was wir mit Respekt und Anerkennung würdigen. Natürlich wird unsere Anwesenheit hier unsere Beziehungen und Einheit stärken.

X X X

Präsident Ilham Aliyev drückte seine Dankbarkeit für die Grüße des Obersten Führers Irans, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, aus und bat seinen iranischen Amtskollegen, seine Grüße ebenfalls ihm zu übermitteln.