Präsident Ilham Aliyev und Präsident Mikheil Kavelashvili geben gemeinsame Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 16. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 16. April, gaben Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und der georgische Präsident Mikheil Kavelashvili, der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilt, gemeinsame Presseerklärungen ab.

Zuerst gab der Präsident Aserbaidschans eine Erklärung ab.

Erklärung von Präsident Ilham Aliyev

- Sehr geehrter Herr Präsident,

Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich in Aserbaidschan willkommen heißen. Herzlich willkommen in Aserbaidschan! Ich möchte Ihnen nochmals herzlich zur Wahl zum Präsidenten gratulieren und Ihnen viel Erfolg bei der Ausübung Ihres Amtes wünschen.

Es freut mich sehr, dass Sie Aserbaidschan nach Ihrer Wahl Ihren ersten offiziellen Besuch abstatten. Das wissen wir in unserem Land sehr zu schätzen. Es zeigt einmal mehr, wie eng und freundschaftlich die Beziehungen zwischen Georgien und Aserbaidschan sind – und wie tief die Verbundenheit und Brüderlichkeit unserer Völker ist.

Unsere Völker leben seit Jahrhunderten in Frieden, Freundschaft und Brüderlichkeit zusammen – und das ist heute noch immer so. Auch die zwischenstaatlichen Beziehungen sind sehr gut. Georgien und Aserbaidschan haben gemeinsam viele wichtige Projekte umgesetzt, die nicht nur für unsere Länder und Völker, sondern auch für eine größere Region von großer Bedeutung sind.

Unsere politischen Beziehungen entwickeln sich weiter. Hochrangige Kontakte tragen einen regelmäßigen Charakter. Es besteht ein intensiver politischer Dialog. Unsere beiden freundschaftlich und brüderlich verbundenen Länder sind in der Tat eng miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig, auch in internationalen Organisationen.

Wie schon erwähnt, sind viele Investitionsprojekte, die uns verbinden, weit über unsere Länder hinaus von Bedeutung. Die gemeinsamen Öl- und Gasprojekte, die Pipelines sowie die Verkehrs- und Kommunikationsinitiativen, die Georgien und Aserbaidschan gemeinsam umgesetzt haben, haben wirklich sehr große Bedeutung. Diese Projekte haben nicht nur die Energie- und Transportlandschaft des Südkaukasus, sondern auch die der gesamten eurasischen Region verändert.

Wenn wir heute über die Energiesicherheit Europas sprechen, dann ist diese ohne Aserbaidschan und Georgien gar nicht mehr vorstellbar. Derzeit exportiert Aserbaidschan Erdgas in 12 Länder – darunter auch Georgien – und diese Exporte erfolgen über das georgische Territorium. Der Ausbau der Infrastruktur, der Bau neuer Bahnlinien und Häfen haben zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Georgien wesentlich beigetragen. Beide Länder nehmen dadurch eine Schlüsselrolle im Mittleren Korridor ein.

Wenn wir also heute vom Mittleren Korridor im Südkaukasus sprechen, dann meinen wir den Verkehrsweg, der durch Aserbaidschan und Georgien führt. Wir setzen weitere gezielte Schritte, um dieses Transportvolumen weiter auszubauen.

Frieden und Sicherheit im Südkaukasus liegen ebenfalls in unserem gemeinsamen Interesse. Georgien und Aserbaidschan haben hierzu beide wichtige Beiträge geleistet. Leider war der Südkaukasus über viele Jahre hinweg ein Ort von Konflikten und Kriegen. Ich hoffe sehr, dass diese dunklen Kapitel nun endgültig der Vergangenheit angehören.

Es gäbe noch viel über die Beziehungen zwischen Georgien und Aserbaidschan zu sagen. Ich möchte an dieser Stelle einfach festhalten, dass sich unsere Beziehungen weiterhin sehr positiv und stetig weiterentwickeln werden.

Noch einmal möchte ich Herrn Präsidenten meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich bin sicher, dass auch das aserbaidschanische Volk Ihre Entscheidung sehr zu schätzen weiß. Der erste offizielle Besuch eines Präsidenten nach der Wahl hat immer einen symbolischen Charakter, und Sie haben sich für Aserbaidschan entschieden. Auch der georgische Premierminister hatte seinen ersten Besuch nach der Wahl in Aserbaidschan gemacht. Das ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden.

In diesem Sinne möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Ausübung Ihres Amtes.

X X X

Dann trat der Präsident Georgiens mit einer Erklärung auf.

Erklärung von Präsident Mikheil Kavelashvili

– Exzellenz, Herr Präsident,

Mitglieder der Delegation,

Vertreter der Medien, meine Damen und Herren,

Zunächst möchte ich Präsident Ilham Aliyev meinen besonderen Dank für den herzlichen Empfang und die großzügige Gastfreundschaft aussprechen. Dies ist mein erster Auslandsbesuch als Präsident Georgiens. Dieser Besuch markiert einen strategischen und besonderen Charakter der gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Georgien und Aserbaidschan. Es war mir ein wichtiges Anliegen, kurz nach meiner Wahl Aserbaidschan zu besuchen.

Ich freue mich sehr, dass ich bereits die Gelegenheit hatte, mich mit Herrn Präsident Aliyev auszutauschen. Wir haben unsere d Meinungen zu den beispielhaften und vielfältigen Beziehungen zwischen Georgien und Aserbaidschan, zu den Herausforderungen in der Südkaukasus-Region sowie zu den aktuellen globalen Entwicklungen geteilt.

Die einzigartige Freundschaft zwischen unseren Völkern hat sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt und bildet eine solide Grundlage für die weitere Vertiefung unserer Zusammenarbeit. Die Bewahrung der nationalen Identität, der Respekt vor Bräuchen, Traditionen, Kultur und Geschichte sind grundlegende Werte, die unsere Völker hochhalten.

Unsere Freundschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und der Berücksichtigung der nationalen Interessen des jeweils anderen. Wir wissen, wie wichtig Vertrauen in zwischenstaatlichen Beziehungen ist, und wir wissen das gesprochene Wort zu schätzen. Es gibt zahlreiche unausgesprochene Gesetze und Werte, die uns getragen und bis hierher geführt haben. Deshalb ist die georgisch-aserbaidschanische Freundschaft und strategische Partnerschaft so besonders und beispielhaft.

In der heutigen Zeit der Globalisierung, die viele grundlegende Werte bedroht, müssen wir diesen Prinzipien besondere Aufmerksamkeit schenken und uns aktiv für deren Schutz einsetzen. Die georgischen und aserbaidschanischen Völker stehen gemeinsam dafür ein, und werden auch in Zukunft Seite an Seite stehen, wenn es um den Schutz jener Werte geht, die für unsere Nationen von entscheidender Bedeutung sind.

Ich bin überzeugt, dass sich unsere bewährten strategischen Partnerschaften und gutnachbarschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen und im Einklang unseren nationalen Interessen gestärkt und auf eine neue Ebene gehoben werden. Die enge Zusammenarbeit unserer Länder in allen Bereichen ist von besonderer Bedeutung, um die Herausforderungen der Region und der Welt erfolgreich zu bewältigen.

Wir führen zahlreiche gemeinsame, für beide Seiten vorteilhafte Projekte durch, die unsere Region für die Welt noch attraktiver machen. Ein dauerhafter Frieden und Stabilität sind entscheidend, damit sich der Südkaukasus zu einer wettbewerbsfähigen, zuverlässigen und nachhaltigen Region entwickeln kann.

Ich möchte betonen, dass Georgien und Aserbaidschan die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen uneingeschränkt unterstützen. Dafür danke ich Herrn Präsidenten nochmals sehr herzlich. Georgien hat die territoriale Integrität und Souveränität Aserbaidschans stets unterstützt.

Georgien begrüßt ausdrücklich die jüngst abgeschlossenen Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien über alle Punkte des Friedensabkommens. Dies ist zweifellos ein wichtiger Schritt, um das enorme Potenzial der Region zu entfalten. Wir hoffen sehr, dass in naher Zukunft ein historisches Abkommen unterzeichnet wird, das einen entscheidenden Impuls für einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden in der Region geben wird.

Ich möchte erneut die friedensorientierte Außenpolitik Georgiens bekräftigen und unsere Bereitschaft, einen Beitrag zum Frieden in der Region zu leisten. Ich versichere Ihnen, dass Georgien stets den Weg des Dialogs, der Diplomatie und des friedlichen Zusammenlebens im Südkaukasus verfolgt hat und diesen Kurs auch in Zukunft fortsetzen wird.

Die besondere, jahrhundertealte Freundschaft und die gemeinsamen Werte zwischen unseren Ländern haben es uns ermöglicht, die Rolle unserer Region klar und richtig zu definieren. Ich bin mir sicher, dass unsere gemeinsame Zukunft in einer erfolgreichen, wirtschaftlich starken und prosperierenden Region Südkaukasus liegt, in der unsere Völker nicht unter sogenannten liberalen Werten, sondern im Einklang mit ihren eigenen Bräuchen und Traditionen zusammenleben werden.

Leider waren unsere Länder in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von doppelten Standards und Einmischungen in innere Angelegenheiten durch ausländische Kräfte. Trotz dieser Herausforderungen wehren wir uns mit Entschlossenheit gegen diese Bedrohungen und sorgen für die Sicherheit und Stabilität unserer Region.

Kein Drittstaat und keine Organisation kann besser wissen als wir selbst, was gut für unsere Völker ist. Ich freue mich, dass Georgien und Aserbaidschan ihre Zusammenarbeit von gemeinsamen Interessen weiter ausbauen. İch danke Ihnen, Herr Präsident, nochmals sehr herzlich dafür.

Mit einer richtigen und konsequenten Politik müssen wir das volle Potenzial unserer Region ausschöpfen und eine starke, zuverlässige und verbindende Brücke auf der geopolitischen Weltkarte sein. Ich bin mir sicher, dass unsere Beziehungen unter Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen sich künftig noch dynamischer für das Wohl unserer Länder entwickeln werden.

Mein lieber Kollege, Herr Präsident, ich danke Ihnen noch einmal herzlich für Ihre große Gastfreundschaft. Ich freue mich darauf, Sie in naher Zukunft in Georgien begrüßen zu dürfen.

Vielen Dank.