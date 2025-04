Präsident Ilham Aliyev und Präsident Mikheil Kavelashvili treffen sich zu Mittagessen VIDEO

Baku, 16. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende georgische Präsident Mikheil Kavelashvili haben sich am Mittwoch, dem 16. April zu einem gemeinsamen Mittagessen getroffen. Die Gespräche setzten sich am Esstisch in einem erweiterten Format fort.