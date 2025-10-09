Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe  AKTUALISIERT VIDEO

Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Wladimir Putin treffen sich zum Vier-Augen-Gespräch in Duschanbe

Duschanbe, 9. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev traf am 9. Oktober in der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin zusammen.

Präsident Wladimir Putin sagte bei dem Treffen:

„Sehr geehrter Ilham Heydarovich!

Wir haben uns kürzlich getroffen, wenn auch recht kurz, in Peking. Zuvor hatten wir mehrmals telefonisch gesprochen.

Ich möchte unser Treffen mit dem sensibelsten Thema beginnen – der Luftfahrttragödie, die sich in unserem Luftraum ereignet hat. Schon damals, in unserem ersten Telefonat, habe ich nicht nur mein Bedauern darüber ausgedrückt, dass diese Tragödie in russischem Luftraum geschehen ist, sondern auch mein tief empfundenes Beileid den Familien der Opfer. Ich möchte all das noch einmal bekräftigen und sagen, dass wir, wie vereinbart, selbstverständlich jede mögliche Unterstützung bei der Untersuchung leisten.

Die Untersuchung steht kurz vor dem Abschluss, und wir können nun allgemein über die Ursachen dieser Tragödie, dieser Katastrophe sprechen. Sie hängt mit mehreren Umständen zusammen.

Der erste ist, dass sich eine ukrainische Drohne im Luftraum befand. Wir verfolgten drei solcher Drohnen, die in der Nacht der Tragödie in das Gebiet der Russischen Föderation eingedrungen waren.

Der zweite Grund liegt in einer technischen Fehlfunktion des russischen Luftverteidigungssystems selbst. Die zwei abgefeuerten Raketen trafen das Flugzeug nicht direkt (hätte das stattgefunden, wäre es sofort abgestürzt), sondern explodierten, möglicherweise durch Selbstzerstörung, ein paar Meter entfernt, etwa 10 Meter. So entstand der Schaden, hauptsächlich nicht durch die Fragmente eines Sprengkopfs selbst, sondern höchstwahrscheinlich durch Trümmer der Raketen. Das erklärt, warum der Pilot den Einschlag für einen Zusammenstoß mit einem Vogelschwarm hielt, was er den russischen Fluglotsen meldete, alles davon ist in den sogenannten „Black Boxes“ aufgezeichnet. Es wurde ihm geraten, und das ist klar in den Black Boxes vermerkt, in Machatschkala zu landen, aber er beschloss, zu seinem Heimatflughafen zurückzukehren und dann nach Kasachstan. Dennoch bleiben die Fakten, wie sie sind.

Ich habe die Gründe für die Tragödie gerade erläutert. All dies steht in den Dokumenten, nach gründlicher Analyse der technischen Merkmale dessen, was passiert ist, und einer Sekunde-für-Sekunde-Auswertung der Aufzeichnungen der sogenannten „Black Boxes“.

Wir haben dieses Thema auch später besprochen. Natürlich wird die russische Seite alles tun, was in solchen tragischen Fällen in Bezug auf Entschädigung erforderlich ist. Auch eine rechtliche Bewertung wird den Handlungen aller Verantwortlichen zukommen.

Natürlich werden alle Worte, die in Zusammenhang mit dieser Tragödie stehen, darauf ausgelegt sind, Unterstützung oder moralischen Trost für die Familien zu geben. Sie werden das Hauptproblem nicht lösen. Sie können die Todesopfer nicht zurückbringen.

Aber lassen Sie mich wiederholen: Unsere Pflicht, und das haben wir von Anfang an vereinbart, ist es, alles, was geschehen ist, objektiv zu bewerten und die wahren Ursachen festzustellen. Doch es braucht Zeit. Es wird wahrscheinlich noch etwas mehr Zeit benötigen, um die Angelegenheit endgültig abzuschließen. Aber insgesamt habe ich Ihnen im Wesentlichen dargelegt, was mir erst gestern, am Vortag unseres Treffens, mitgeteilt wurde. Offen gesagt, ich habe gestern Nacht sogar in Moskau angerufen und gefragt, ob es noch zusätzliche Details gebe. Ich habe Ihnen praktisch alles gesagt, was ich weiß. Das ist der erste Teil.

Zweitens: Ich möchte betonen, dass trotz alledem unsere Interessen, unsere gegenseitigen Interessen, eng übereinstimmen und sehr ähnlich sind. Zunächst und vor allem natürlich betrifft dies Handels und Wirtschaftsbeziehungen. Trotz aller Nuancen, die mit der Tragödie, die ich gerade erwähnt habe, und bestimmten Problemen, die in diesem Zusammenhang aufgetaucht sind, haben sich die Handels und Wirtschaftsbeziehungen entwickelt und entwickeln sich weiterhin erfolgreich. Letztes Jahr sind sie um etwa 6 Prozent gewachsen, während der Umsatz in diesem Jahr bereits um über 16 Prozent zugenommen hat. Das ist ein sehr gutes Ergebnis.

Dank Ihrer Aufmerksamkeit für dieses Thema waren unsere humanitären Verbindungen stets auf hohem Niveau. Aber darüber werden wir später noch sprechen. Wir sind Ihnen dafür dankbar, zunächst einmal, und natürlich zweitens werden wir unsererseits alles tun, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten.

Und natürlich haben unsere Außenministerien bei regionalen und internationalen Themen stets eng zusammengearbeitet. Ich hoffe sehr, dass diese Zusammenarbeit nicht einfach wiederaufgenommen“ wird, sondern auch im Geist unserer Beziehungen, im Geist unserer Allianz fortgesetzt wird. Wir vergessen das nie. Wir erinnern uns an das Abkommen, das vor nicht allzu langer Zeit unterzeichnet wurde, und wir werden alles tun, um seine wichtigsten Punkte umzusetzen.

Vielen Dank.“

x x x

Im Anschluss sprach Präsident Ilham Aliyev:

„Vielen herzlichen Dank, Wladimir Wladimirowitsch.

Zunächst möchte ich Ihnen für dieses Treffen danken. Wie Sie erwähnt haben, hatten wir ein kurzes Gespräch in Peking, und erst vor zwei Tagen habe ich mit Ihnen an Ihrem Geburtstag telefoniert. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Ihnen noch einmal zu gratulieren und Ihnen, Ihrer Familie und dem befreundeten russischen Volk alles Gute zu wünschen.

Auch möchte ich meinen besonderen Dank für die ausführlichen Informationen bezüglich der Tragödie letzten Dezember aussprechen, bei der ein Flugzeug der Azerbaijan Airlines verunglückt ist. Wir standen in unmittelbarem Kontakt. Wie Sie sich erinnern, war ich an jenem tragischen Tag auf dem Weg zu einem Treffen in St. Petersburg, und als ich über den Vorfall informiert wurde, habe ich Sie direkt aus dem Flugzeug angerufen, und wir haben unser Beileid ausgesprochen. Ich bat Sie auch, unseren Kollegen, die an diesem Ereignis ebenfalls teilzunehmen erwartet wurden, mitzuteilen, dass ich aus objektiven Gründen nicht an dem informellen GUS Gipfel teilnehmen könne.

Ich möchte Ihnen auch für Ihre persönliche Überwachung dieser Situation danken. Da wir wiederholt Meinungen ausgetauscht haben und unsere Teams regelmäßig in Kontakt standen, und angesichts Ihrer persönlichen Aufmerksamkeit für die Untersuchung, hatten wir keinen Zweifel daran, dass alle ämtliche Fragen gründlich und objektiv untersucht würden. Daher möchte ich erneut meine Dankbarkeit ausdrücken, dass Sie es für wichtig gehalten haben, dieses Thema in unserem Treffen anzusprechen.

Wie Sie angemerkt haben, haben sich unsere Beziehungen in diesem Jahr nicht nur im Bereich Handel und Wirtschaft, sondern auch in allen anderen Bereichen erfolgreich entwickelt. Es gibt eine starke Dynamik im Wachstum des Handelsumsatzes, und in keinem anderen Bereich wurden Verlangsamungen oder Rückschritte festgestellt. Im Gegenteil, die von uns genehmigten Fahrpläne (Roadmaps) werden erfolgreich umgesetzt.

Auch fand kürzlich ein Treffen der aserbaidschanisch russischen Regierungskommission statt, bei dem die Vorsitzenden eine breite Palette von Angelegenheiten im Detail besprachen – nicht nur Handels und Wirtschaftsfragen.

Wir haben heute natürlich eine gute Gelegenheit, die Tagesordnung erneut zu überprüfen. Sie ist ziemlich umfangreich und positiv. Nochmals vielen Dank für diese Informationen, und ich bin zuversichtlich, dass die Botschaften, die wir heute an unsere Gesellschaften senden, positiv aufgenommen werden.

Präsident Wladimir Putin: Danke.

Präsident Ilham Aliyev: Danke.

