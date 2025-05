Präsident Ilham Aliyev und sein vietnamesischer Amtskollege To Lam treffen sich in erweitertem Format  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Am 7. Mai haben sich der Präsident Ilham Aliyev und der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sozialistischen Republik Vietnam To Lam in erweitertem Format getroffen.

Bei dem Treffen stellten die Seiten fest, dass zwar seit 30 Jahren diplomatische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam bestehen, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Nationen jedoch bis in die späten 1950er Jahre zurückreichen. Die Seiten erinnerten mit Genugtuung an den Besuch von Präsident Ho Chi Minh der Demokratischen Republik Vietnam in Aserbaidschan sowie an den Besuch von Nationalleader Heydar Alliyev in Vietnam während seiner Zeit in der sowjetischen Führung.

Präsident Ilham Aliyev sprach zugleich seinen eigenen Besuch in Vietnam an und betonte, dass die Annahme der Gemeinsamen Erklärung zum Aufbau einer strategischen Partnerschaft im Rahmen des Besuchs von Generalsekretär To Lam in Aserbaidschan dazu beitragen wird, die bilateralen Beziehungen auf ein qualitativ neues Niveau zu heben.

Im Gespräch wurde die Bedeutung der baldigen Abhaltung einer Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission hervorgehoben und betont, dass konkrete Schritte zur Umsetzung der vereinbarten Dokumente erforderlich seien.

Die Staats- und Regierungschefs erörterten Energie- und gemeinsame Investitionsprojekte und wiesen auf das große Potenzial für eine Zusammenarbeit im kulturellen und humanitären Bereich hin. Sie tauschten auch Meinungen über Kooperationen in Bereichen wie Sicherheit, Verteidigung und Bekämpfung der Cyberkriminalität aus und betonten die Notwendigkeit, die Beziehungen in allen Sektoren weiter zu vertiefen.

Auch die Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen, der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA), der Bewegung der Blockfreien Staaten und anderer internationaler Organisationen wurde angesprochen.

Die vietnamesische Seite bekundete ihr Interesse an der Diversifizierung ihrer Exportrouten und verwies auf das Potenzial der Nord-Süd- sowie Ost-West-Verkehrskorridore.

Die Seiten erinnerten daran, dass Vietnam in seiner Geschichte unter Besatzung litt und durch einen Befreiungskrieg seine territoriale Integrität und Souveränität wiedererlangte. Ebenso hat Aserbaidschan fast 30 Jahre unter der armenischen Besatzung gelitten und seine territoriale Integrität und Souveränität durch den Vaterländischen Krieg wiederhergestellt.

Generalsekretär To Lam brachte Vietnams große Wertschätzung für die Unterstützung Aserbaidschans während seines Unabhängigkeitskampfes sowie in der nachfolgenden Nationenbildung und im Wiederaufbau zum Ausdruck.

Im Gespräch wurde auch daran erinnert, dass vietnamesische Studenten einst in Aserbaidschan studierten und viele von ihnen heute eine wichtige Rolle in der Entwicklung Vietnams spielen. To Lam betonte zudem, dass in Vietnam derzeit ein Verband vietnamesischer Absolventen, die in Aserbaidschan studiert haben, aktiv ist.

Auch die Zusammenarbeit zwischen der Partei Neues Aserbaidschan und der Kommunistischen Partei Vietnams wurde im Rahmen des Treffens besprochen.

Generalsekretär To Lam sprach Präsident Ilham Aliyev eine Einladung zu einem Besuch in Vietnam aus, die dieser dankend annahm.