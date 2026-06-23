Schuscha, 23. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, haben wähhrend ihres Besuchs in der Stadt Schuscha die von Kugeln durchsiebten Denkmäler prominenter Persönlichkeiten Aserbaidschans wie Natavan, Bulbul und Uzeyir Hajibeyli besichtigt.

Man informierte über die Geschichte der Stadt, ihren Zustand während der Besatzung und nach der Befreiung sowie über die laufenden Bau- und Restaurierungsarbeiten. Es wurde betont, dass während der fast 30 Jahre währenden Besatzung die historischen Gebäude, Moscheen und Denkmäler von Schuscha armenischem Vandalismus ausgesetzt waren. Nach der Befreiung der Stadt werden hier die großen Restaurierungs- und Wiederaufbauprojekte durchgeführt.

Man betone, dass die Armenier während der Besatzung versucht hatten, diese Denkmäler nach Armenien zu bringen und einzuschmelzen. Auf Initiative des Nationalleaders Heydar Aliyev konnten die Denkmäler jedoch aus Armenien zurückgeholt. Eine Zeit lang wurden sie im Hof des Kunstmuseums in Baku aufbewahrt. Nach der Befreiung von Schuscha wurden die Denkmäler an ihren ursprünglichen Standort zurückgebracht.