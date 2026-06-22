Präsident Ilham Aliyev und Turkmenistans Präsident Serdar Berdimuhamedow geben Presseerklärungen ab AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Am 22. Juni gaben der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, in Baku vor der Presse eine gemeinsame Erklärung abgegeben.

Erklärung von Präsident Ilham Aliyev

– Lieber Serdar Gurbangulijewitsch, verehrte Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich, unseren geschätzten Gast, den Präsidenten von Turkmenistan, erneut zu seinem Staatsbesuch in Aserbaidschan begrüßen zu dürfen.

Ich möchte dem Herrn Präsidenten nochmals meinen Dank dafür aussprechen, dass er meine Einladung angenommen und Aserbaidschan besucht hat. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Besuch zur weiteren Stärkung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern beitragen wird.

Heute fanden Verhandlungen sowohl im erweiterten Format als auch in einem engen Kreis statt. Es wurden viele Fragen der bilateralen Zusammenarbeit erörtert und weitere Wege zur Entwicklung unserer Partnerschaft aufgezeigt.

Ich möchte nochmals Turkmenistan und meinem lieben Bruder Arkadag, Gurbanguli Malikgulijewitsch Berdimuhamedow, für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Garabagh danken. Im Juli letzten Jahres brachte er während seines Besuchs die Initiative zum Bau einer Moschee in der Stadt Füsuli vor, und der Bau hat bereits begonnen. Dies ist ein weiterer Beweis für die aufrichtige und freundschaftliche Haltung Turkmenistans, seines Nationalleaders und des gesamten brüderlichen turkmenischen Volkes gegenüber Aserbaidschan.

Ich bin auch Serdar Gurbangulijewitsch für unsere Zusammenarbeit dankbar. Wie ich bereits erwähnte, führten wir heute einen ausführlichen Meinungsaustausch zu vielen Fragen. Es wurden konkrete Anweisungen erteilt. Ich bin zuversichtlich, dass bis zum nächsten Treffen der zwischenstaatlichen Kommission, das nächsten Monat in Turkmenistan stattfinden wird, diese Anweisungen sorgfältig ausgearbeitet werden und wir zur Umsetzung neuer gemeinsamer Aufgaben und Projekte übergehen werden.

Unsere Beziehungen beruhen auf einem soliden Fundament historischer Bindungen, kultureller Verbindungen und geistiger Beziehungen. Wir richten regelmäßig Auftritte von Kreativgruppen aus. Erst kürzlich, Anfang dieses Monats, fanden die Kulturtage Aserbaidschans sowohl in Aschgabat als auch in Arkadag statt. Im vergangenen Jahr besuchten uns Kulturschaffende aus Turkmenistan zu den Kulturtagen in Baku und Ganja.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Baku und Aschgabat Partnerstädte sind, ebenso wie Arkadag und Füsuli. All dies zeigt unsere Einheit. Wir bemühen uns, unsere Zusammenarbeit mit konkreten Inhalten zu füllen und unsere Interaktion zu vertiefen.

Ich möchte der turkmenischen Seite nochmals für ihre aktive Unterstützung des Beitritts Aserbaidschans als Vollmitglied der Konsultativen Treffen der Staatschefs Zentralasiens danken. Ich betrachte dieses Ereignis als historisch. Obwohl wir geografisch nicht zu Zentralasien gehören, schaffen unsere kulturellen und historischen Verbindungen sowie die praktischen Fragen der regionalen Konnektivität und der Transport- und Logistikzusammenarbeit heute die Voraussetzungen, die breitere zentralasiatische Region als einen gemeinsamen geopolitischen und geoökonomischen Raum zu betrachten. Natürlich nehmen wir von Anfang an aktiv an diesem multilateralen Format teil.

Heute wurde auch viel über Transport und Logistik gesprochen. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich zwischen unseren Ländern hat bereits einen langfristigen – ich würde sogar sagen strategischen – Charakter, nicht nur für uns und unsere Nachbarn, sondern auch für ein viel größeres geografisches Umfeld. Es gibt heute nicht viele zuverlässige und sichere Transportwege in der Welt, die kooperierende Länder verbinden. Dies ist ein großer Erfolg. In diesem Zusammenhang können Transport- und Logistikprojekte nicht isoliert von politischer Zusammenarbeit betrachtet werden. Ohne politische Kooperation hätten geografische Bedingungen allein nicht ausgereicht, um unsere Kräfte zu bündeln. Wir haben vereinbart, die Koordination im Bereich Transport und Logistik zu vertiefen, um die Frachtströme zu erhöhen – die bereits infolge unserer gemeinsamen Anstrengungen wachsen – und Fracht aus Drittstaaten anzuziehen. Daher wird dieser Bereich einer der vorrangigen Richtungen sowohl der bilateralen als auch der multilateralen Zusammenarbeit bleiben.

Selbstverständlich sind Turkmenistan und Aserbaidschan zwei Länder mit umfangreichen mineralischen und energetischen Ressourcen. In diesem Zusammenhang konzentrieren wir uns darauf, unsere Kräfte in der Zusammenarbeit zu bündeln.

Ich möchte auch das brüderliche turkmenische Volk und seine Führung zu ihren großen Erfolgen in der sozioökonomischen Entwicklung beglückwünschen. Über viele Jahre hinweg habe ich Turkmenistan zahlreiche Male besucht und die fortschreitende Entwicklung unseres brüderlichen Landes miterlebt – wie Städte schöner werden und Infrastruktur, einschließlich touristischer Infrastruktur, entsteht. All dies spiegelt die Weisheit der Führung wider und die Tatsache, dass nationale Interessen oberste Priorität haben. Als Ihre Freunde und Brüder freuen wir uns stets über Ihre Erfolge, auch auf internationaler Ebene, und wir haben die Neutralitätspolitik Turkmenistans, die bereits breite internationale Anerkennung gefunden hat, stets unterstützt und werden sie weiterhin unterstützen.

Noch einmal, sehr geehrter Herr Präsident, heiße ich Sie willkommen und bitte Sie, meine herzlichen Grüße an meinen lieben Bruder Arkadag und an das gesamte brüderliche turkmenische Volk zu übermitteln.

In seinem Pressestatement sprach der Präsident von Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt erneut seinen Dank für den herzlichen Empfang, die Gastfreundschaft und die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen aus und betonte, dass während der Gespräche in Baku der aktuelle Stand sowie die Perspektiven der bilateralen Beziehungen erörtert wurden.

Der turkmenische Präsident hob hervor, dass der aktuelle Stand der bilateralen Zusammenarbeit hoch eingeschätzt werde, und betonte mit Zufriedenheit, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens dynamisch und fortschrittlich entwickeln.

„Wir haben unsere Bereitschaft bekräftigt, die aktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auch im Rahmen maßgeblicher internationaler und regionaler Organisationen fortzusetzen. Ebenso werden wir die enge Zusammenarbeit zwischen Turkmenistan und der Republik Aserbaidschan im Rahmen der fünfseitigen Kooperation im Kaspischen Meer fortsetzen“, sagte Serdar Berdimuhamedow. Er fügte hinzu, dass auch die Handels- und Wirtschaftskooperation ausführlich erörtert worden sei. Dabei seien insbesondere Energie, Transport, die chemische und Textilindustrie sowie eine Reihe weiterer Sektoren als prioritäre Bereiche festgelegt worden. Der Präsident Turkmenistans betonte, dass eine Einigung erzielt worden sei, eng bei der Schaffung von Transport- und Transitkorridoren entlang der Ost-West-Route über die Territorien beider Länder zusammenzuarbeiten.

Er erklärte, dass der Entwicklung kultureller und humanitärer Beziehungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden sei. Während der Gespräche hätten beide Länder ihre Bereitschaft bestätigt, Kontakte zwischen Kulturschaffenden fortzusetzen und auszubauen sowie Kulturtage jedes Jahr zu veranstalten.

„Unsere Delegation bewertet die Ergebnisse des heutigen Treffens sehr positiv. Im Anschluss an die Gespräche wurde ein umfangreiches Paket wichtiger bilateraler Dokumente unterzeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen Turkmenistan und der Republik Aserbaidschan wird sich in allen wichtigen Bereichen weiterentwickeln. Dies dient den langfristigen Interessen unserer Länder und Völker“, betonte Serdar Berdimuhamedow.

Besonders hob er den großen persönlichen Beitrag des Präsidenten von Aserbaidschan zur Stärkung der bilateralen Beziehungen hervor und sprach seinen Dank dafür aus.

Auch für das Geschenk des Öltankers „Dostlug“ (Freundschaft) dankte er und betonte, dass dieser als Symbol der brüderlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern betrachtet werde. Er äußerte die Überzeugung, dass dieser Tanker zum Wohlstand beider Nationen beitragen und ein weiterer Beweis Zeugnis für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein werde.

Der Präsident von Turkmenistan erklärte, dass sein Land der weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan große Bedeutung beimesse, und betonte, dass beide Länder und Völker durch jahrhundertealte Traditionen der guten Nachbarschaft, eine gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache und geistige Werte verbunden seien.

„Abschließend möchte ich feststellen, dass die Republik Aserbaidschan sicher auf dem Weg des Fortschritts und Wohlstands voranschreitet“, sagte Serdar Berdimuhamedow und wünschte dem brüderlichen aserbaidschanischen Volk Frieden, Wohlbefinden und weiteren Wohlstand.