Präsident Ilham Aliyev und Vorsitzender des Souveränen Übergangsrates Sudans treffen sich in Antalya AKTUALISIERT

Antalya, 11. April, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich am Freitag, dem 11. April in Antalya mit dem Vorsitzenden des Souveränen Übergangsrates des Sudan, Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, getroffen.

Der Vorsitzende des Souveränen Übergangsrates des Sudan betonte während des Gesprächs die historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er hob hervor, dass Aserbaidschan ein bedeutendes Land ist, das sowohl in seiner eigenen Region als auch global eine große Rolle spielt.

Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman erklärte, dass Sudan die Entwicklung der Beziehungen zu Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen für sehr wichtig halte und wies auf gute Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bergbau, Öl, Energie, Infrastruktur, Investitionen und anderen Sektoren hin.

Während des Gesprächs wurden auch Fragen der Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Schulungen erörtert.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte sich mit Genugtuung an die Teilnahme von Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman am 18. Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Mitglieder der Bewegung der Blockfreien Staaten im Jahr 2019 sowie an die Diskussionen, die im Rahmen dieses Besuchs geführt wurden. Zudem wurde betont, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Sudan seitdem positiv entwickelt haben.

Bei dem Treffen fand ein Meinungsaustausch zur Organisation gegenseitiger Besuche von Wirtschaftsdelegationen statt, um die bilateralen Beziehungen auszuweiten. Auch die Zusammenarbeit im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten und anderer internationaler Organisationen wurde hervorgehoben.