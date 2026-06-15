Präsident Ilham Aliyev: Unser Land verfolgt entschlossen Ziel eines dauerhaften Friedens und nachhaltiger Stabilität in der Region

Baku, 15. Juni, AZERTAC

„Unser Land verfolgt eine entschlossene Politik zur Schaffung und Aufrechterhaltung eines dauerhaften Friedens und nachhaltiger Stabilität in der Region.“

Dies sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Botschaft an die Teilnehmer der internationalen Konferenz „Regionaler Beitrag zur globalen Sicherheit: Friedensförderung im Südkaukasus“, die in Schuscha stattfindet.

„Die Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung durch die Staats- und Regierungschefs Aserbaidschans und Armeniens in Washington im vergangenen Jahr in Anwesenheit des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, sowie die Paraphierung des Friedensabkommens haben die Situation im Südkaukasus grundlegend verändert. In diesem Zusammenhang wird der derzeit umgesetzte Sangesur-Korridor sowohl das Kerngebiet Aserbaidschans mit seiner Region Nachitschewan verbinden als auch zu einem der wichtigsten Abschnitte des Mittleren Korridors werden“, betonte der Präsident.