Präsident Ilham Aliyev: Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten müssen in allen Bereichen verringert werden

Baku, 25. Mai, AZERTAC

„Dies spiegelte sich auch in den Diskussionen des kürzlich in Baku veranstalteten Weltstädteforums wider – die großflächige Urbanisierung, also der Zuzug aus ländlichen Gebieten in die Städte. Dies ist ein negativer Trend, der nicht nur unserem Land, sondern allen Ländern eigen ist“, sagte Ilham Aliyev in einer Sitzung zu landwirtschaftlichen Fragen.

Der Präsident erklärte, dass einige Länder weder Mittel gefunden noch die richtige Strategie entwickelt hätten, um dieses Problem zu lösen, und sagte: „Wir jedoch müssen sicherstellen, dass ein Prozess der Rückkehr aus den Städten in die ländlichen Gebiete beginnt. Dafür müssen selbstverständlich die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Gebieten in allen Bereichen verringert werden.“