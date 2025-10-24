Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat eine Verordnung unterzeichnet, mit der 2 Millionen Manat aus dem Staatshaushalt 2025 für die Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli bereitgestellt werden.

Die Mittel stammen aus den im Präsidialerlass Nr. 445 vom 10. Januar 2025 genehmigten Investitionsausgaben und sollen zur Wiederherstellung beschädigter Straßenabschnitte verwendet sowie Stützmauern errichtet werden. Die Straße verbindet drei Ortschaften mit insgesamt rund 2.000 Einwohnern.

Das Finanzministerium wurde beauftragt, die Bereitstellung der Mittel sicherzustellen. Das Wirtschaftsministerium soll außerdem die Fortführung der Straßenreparaturen im Entwurf des Staatshaushalts 2026 vorsehen.

Die Umsetzung der Verordnung wird vom Ministerkabinett überwacht.