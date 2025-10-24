Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli
Baku, 24. Oktober, AZERTAC
Präsident Ilham Aliyev hat eine Verordnung unterzeichnet, mit der 2 Millionen Manat aus dem Staatshaushalt 2025 für die Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli bereitgestellt werden.
Die Mittel stammen aus den im Präsidialerlass Nr. 445 vom 10. Januar 2025 genehmigten Investitionsausgaben und sollen zur Wiederherstellung beschädigter Straßenabschnitte verwendet sowie Stützmauern errichtet werden. Die Straße verbindet drei Ortschaften mit insgesamt rund 2.000 Einwohnern.
Das Finanzministerium wurde beauftragt, die Bereitstellung der Mittel sicherzustellen. Das Wirtschaftsministerium soll außerdem die Fortführung der Straßenreparaturen im Entwurf des Staatshaushalts 2026 vorsehen.
Die Umsetzung der Verordnung wird vom Ministerkabinett überwacht.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku
- 24.10.2025 [21:15]
Baku Arbitration Center eingeweiht
- 24.10.2025 [20:30]
SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg
- 24.10.2025 [17:52]
Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch
- 24.10.2025 [15:37]
Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev
- 24.10.2025 [14:44]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 24.10.2025 [13:30]
Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod
- 24.10.2025 [13:08]
Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami
- 24.10.2025 [12:53]
Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke
- 24.10.2025 [12:31]
Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober
- 24.10.2025 [12:25]
Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada
- 24.10.2025 [12:03]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar
- 24.10.2025 [10:55]
Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
- 23.10.2025 [20:14]
Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften
- 23.10.2025 [18:57]
Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert
- 23.10.2025 [18:03]
Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona
- 23.10.2025 [17:50]
Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden
- 23.10.2025 [17:33]
"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen
- 23.10.2025 [17:28]
Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette
- 23.10.2025 [16:50]
Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen
- 23.10.2025 [16:19]
Ölpreis steigt deutlich
- 23.10.2025 [15:49]
Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios
- 23.10.2025 [13:31]
Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern
- 23.10.2025 [13:20]
Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister
- 23.10.2025 [12:46]
Liverpool-Gala verhindert historische Schmach
- 23.10.2025 [11:40]
Preis von Azeri Light legt weiter zu
- 23.10.2025 [11:07]
Internationale Reisende besuchen Universität Karabach
- 22.10.2025 [20:30]
Internationale Reisende besuchen Latschin
- 22.10.2025 [20:21]
Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam
- 22.10.2025 [20:02]
Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet
- 22.10.2025 [19:52]
Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach
- 22.10.2025 [19:48]
Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert
- 22.10.2025 [19:40]
Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku
- 22.10.2025 [19:06]
Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic
- 22.10.2025 [18:58]
Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku
- 22.10.2025 [18:48]
Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten
- 22.10.2025 [18:26]
100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS
- 22.10.2025 [17:12]
Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister
- 22.10.2025 [16:48]
Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen
- 22.10.2025 [15:38]
Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien
- 22.10.2025 [13:49]
Brasilien erlaubt Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet
- 22.10.2025 [12:31]
Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab
- 22.10.2025 [11:56]
Ölpreis an Börsen legt weiter zu
- 22.10.2025 [11:54]
Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen
- 22.10.2025 [10:44]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 62 US-Dollar
- 22.10.2025 [10:31]
Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt
- 21.10.2025 [18:13]
Parlamentsvorsitzenden Aserbaidschans und Armeniens in Genf abgehalten
- 21.10.2025 [14:51]
Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt günstiger geworden
- 21.10.2025 [14:22]