Präsident Ilham Aliyev: Veranstaltungen wie GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

„Veranstaltungen wie die GUS-Spiele stärken Freundschaft und Zusammenarbeit sowohl innerhalb als auch außerhalb des Commonwealth“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seiner Rede bei einer Ratssitzung der Staatsoberhäupter der GUS im engen Kreis in Duschanbe.

In Bezug auf die 3. GUS-Spiele, die vom 28. September bis 8. Oktober in Aserbaidschan in Ganja und sechs weiteren Städten – Gabala, Göjgöl, Jewlach, Mingachevir, Khankendi und Scheki – stattfanden, betonte der Präsident: „Solche Veranstaltungen festigen Freundschaft und Zusammenarbeit innerhalb der GUS und darüber hinaus und tragen zur Stärkung der Beziehungen bei, die auf Gleichberechtigung, Berücksichtigung gegenseitiger Interessen und gegenseitigem Respekt basieren.“