Präsident Ilham Aliyev: Vereinigung der Turkstaaten zu einem zentralen Machtzentrum ist von großer Bedeutung

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Heute sind Frieden und Sicherheit fundamentale Voraussetzungen für die Entwicklung jedes Landes“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

„Angesichts der aktuellen geopolitischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen weltweit ist es wichtig, dass sich die Turkstaaten zu einem einzigen Machtzentrum zusammenschließen. Dies soll im Einklang mit der Karabach-Deklaration stehen, die beim informellen Gipfel im vergangenen Jahr in Schuscha verabschiedet wurde, und dem heutigen Gipfelthema „Regionaler Frieden und Sicherheit“ entsprechen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.