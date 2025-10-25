Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev veröffentlichte auf seinen sozialen Netzwerk-Accounts einen Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung der Stadt Gubadli von der armenischen Besatzung.

Im Beitrag heißt es: „Unsere Siegesgeschichte: 25. Oktober 2020 – Gubadli.“