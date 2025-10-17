Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum „Tag der Stadt Füsuli“ VIDEO

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Anlässlich des 5. Jahrestages der Befreiung der Stadt Füsuli und des Tages der Stadt Füsuli hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, einen Beitrag auf seinen sozialen Netzwerk-Accounts veröffentlicht.

Der Beitrag enthält folgende Worte: „Unsere siegreiche Geschichte: 17. Oktober 2020 – Füsuli“