Präsident Ilham Aliyev: Washingtoner Gipfel markiert Beginn einer neuen Etappe in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA
Baku, 25. September, AZERTAC
Der Washingtoner Gipfel markiert zudem den Beginn einer neuen Phase in den Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA.
Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen:
„Wir haben gemeinsam mit Präsident Donald Trump das Memorandum of Understanding zwischen zwei Regierungen zur Einrichtung einer Strategischen Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer Charta für die strategische Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten unterzeichnet“, erklärte das Staatsoberhaupt.
Dies eröffne neue Horizonte für die Partnerschaft in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, regionale Verbindungen, Verteidigung, Sicherheit und weiteren Bereichen.
