Präsident Ilham Aliyev weiht Bahnhof- und Buskomplex in Aghdam ein

Aghdam, 10. Mai, AZERTAC

Am 10. Mai 2025 nahm Präsident Ilham Aliyev an der feierlichen Einweihung des neuen Bahnhofs- und Buskomplexes in der von der Besatzung befreiten Region Aghdam teil. Der Komplex ist Teil des Projekts „Barda–Aghdam–Khankendi“. Der Grundstein für den Bahnhofs- und Buskomplex wurde am 4. Oktober 2022 im Beisein von Präsident Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva gelegt.

Die auf einer Fläche von 8 Hektar errichtete Anlage ist ein hochmodernes Verkehrszentrum, das täglich bis zu 1.000 Bahn- und 1.500 Busreisende bedienen kann. Der Komplex bietet umfassende Infrastruktur mit komfortablen Wartebereichen, Fahrkartenschaltern, einer Bibliothek, Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Einrichtungen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Fahrradabstellplätzen und großzügigen Parkmöglichkeiten.

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung nahm der erste symbolische Personenzug den Betrieb auf der Strecke Barda–Aghdam auf.