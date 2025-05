Präsident Ilham Aliyev weiht erste Phase des Dorfes Kangarli im Bezirk Aghdam ein

Aghdam, 10. Mai, AZERTAC

Am 10. Mai nahm Präsident Ilham Aliyev an der feierlichen Einweihung der ersten Phase des neu gebauten Dorfes Kangarli im Bezirk Aghdam teil.

Das Staatsoberhaupt machte sich mit den Bedingungen vertraut, die in verschiedenen neu errichteten Einrichtungen sowie in einem für lokale Exekutivstrukturen gebauten multifunktionalen Verwaltungsgebäude, einem Gemeinde- und Kulturzentrum, einer Mittelschule, einem Kindergarten und in den neu gebauten Einfamilienhäusern geschaffen sind.