Präsident Ilham Aliyev weiht Ganja-Stadion ein

Ganja, 27. September, AZERTAC

Am 27. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an das Ganja-Stadion eingeweiht.

Der Staatschef wurde über das Stadion informiert.

Das Ganja-Stadion erstreckt sich über mehr als 10 Hektar und bietet Platz für 15.343 Zuschauer. Das Gelände umfasst auch zusätzliche Trainingsfelder sowie ein Fußballakademiegebäude, das von dem Aserbaidschanischen Fußballverband (AFFA) errichtet wurde. Das Stadion ist mit Umkleideräumen für Spieler, Konferenzräumen, medizinischen Einrichtungen, Schiedsrichterräumen, Bereichen für technische Mitarbeiter und anderen notwendigen Räumen ausgestattet. Das Stadion wurde gemäß den UEFA-Kategorie-4-Standards gebaut und verfügt über moderne Beleuchtungs-, Audio-, Broadcast-, Internet- und Sicherheitssysteme.

Es sei angemerkt, dass Präsident Ilham Aliyev im Oktober 2023 den Bau des Stadions angeordnet hat. Im April 2024 legte der Staatschef dessen Grundstein und im August dieses Jahres hatten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva den Fortschritt der Bauarbeiten überprüft.