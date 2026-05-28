Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev weiht Kulturzentrum in Khankendi nach umfassender Renovierung ein

Khankendi, 28. Mai, AZERTAC

Am 28. Mai nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an der Eröffnung des Kulturzentrums in der Stadt Khankendi nach dessen umfassender Renovierung teil.

Eltschin Yusubov, Sonderbeauftragter des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in der Stadt Khankendi sowie in den Rayons Chodschali und Aghdara, informierte das Staatsoberhaupt über das Projekt.

Das Gebäude des Kulturzentrums in Khankendi wurde in den 1960er- und 1970er-Jahren errichtet. Jahrzehntelange Nutzung hatte zu erheblichem Verschleiß, strukturellen Verformungen sowie Schäden an den tragenden Bauteilen geführt.

Im Rahmen umfassender Rekonstruktionsarbeiten wurde das Zentrum mit den erforderlichen Einrichtungen ausgestattet, um verschiedene kulturelle und öffentliche Veranstaltungen, Kino- und Bühnenaktivitäten, kreative Workshops, Schulungen, Proben, administrative Tätigkeiten sowie tourismusorientierte Dienstleistungen durchführen zu können. Das dreistöckige Gebäude umfasst Versammlungs- und Kinosäle, einen multifunktionalen Bereich mit verschiedenen Klubs, Umkleideräume, eine Cafeteria, eine Kasse sowie ein Souvenirgeschäft. Der Saal des Zentrums mit 348 Sitzplätzen wird Konzerte, Aufführungen, Filmvorführungen, Präsentationen, offizielle Treffen und andere öffentliche Veranstaltungen beherbergen.

Nach seiner Modernisierung soll das Zentrum eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung des kulturellen Lebens von Khankendi – einer Stadt mit rasch wachsender Bevölkerung und steigender Studentenzahl – spielen, indem es als bedeutender Veranstaltungsort für öffentliche und gesellschaftliche Ereignisse dient.

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