Präsident Ilham Aliyev weiht mehrere Anlagen im Chemie-Industriepark Sumgayit ein

Sumgayit, 30. April, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 30. April besuchte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Chemie-Industriepark Sumgayit, um die Produktionsstätte für Bauchemikalien der „Kartasch Kimya“ GmbH sowie das Werk der „Az-Tex-Import“ GmbH zur Fertigung von LKWs und Spezialfahrzeugen der Marke IVECO einzuweihen.

Die Veranstaltung begann mit der feierlichen Inbetriebnahme der Produktionsanlage für Bauchemikalien der „Kartasch Kimya“ GmbH.

Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov informierte den Staatspräsidenten zunächst über die bestehenden Industriegebiete im Land und über die aktuelle Entwicklung des Chemie-Industrieparks Sumgayit.

Derzeit bestehen in Aserbaidschan 9 Industrieparks und 4 Industriegebiete. Bisher wurden 170 Unternehmen der Status als Ansässige oder Nichtansässige dieser Zonen zuerkannt, wobei das gesamte Investitionsvolumen 8,1 Milliarden Manat beträgt. Unternehmen haben mehr 6,9 Milliarden Manat in diese Industriezonen investiert. So wurden mehr als 10.600 feste Arbeitsplätze geschaffen. Bis heute wurden Waren im Gesamtwert von 16,2 Milliarden Manat produziert, davon entfielen 5,2 Milliarden Manat auf den Export.

Der Chemie-Industriepark Sumgayit, der im Jahr 2011 gegründet wurde, ist der erste Industriepark Aserbaidschans und zugleich der größte im Südkaukasus.

Der Park ist 613 Hektar groß und beherbergt Produktions- und Verarbeitungsunternehmen, die wettbewerbsfähige Produkte in den Bereichen Petrochemie und anderen priorisierten Industriebranchen herstellen. 39 Unternehmen wurde bislang der Status als Ansässige verliehen, wobei sich die Gesamtinvestitionen auf rund 6 Milliarden Manat belaufen. 24 dieser Unternehmen sind bereits in Betrieb. Mit der heutigen Inbetriebnahme von zwei weiteren Betrieben erhöht sich die Anzahl der produzierenden Unternehmen auf 26. Die im Park ansässigen Unternehmen erzielten bislang einen Gesamtumsatz von etwa 14 Milliarden Manat, davon entfielen rund 5 Milliarden Manat auf den Export. Im ersten Quartal 2025 stieg die Produktionsleistung im Chemie-Industriepark Sumgayit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,2 % und der Export um 17,2 %. Der Park beschäftigt derzeit über 6.000 Menschen. Die dort hergestellten Produkte werden in über 70 Länder exportiert.

Der Staatspräsident von Aserbaıdschan nahm an der Eröffnung der Produktionsstätte für Bauchemikalien der „Kartasch Kimya“ GmbH im Rahmen des Industrieparks teil.

Dabei wurde mitgeteilt, dass der „Kartasch Kimya“ GmbH im Juli 2022 der Residentenstatus im Chemie-Industriepark Sumgayit verliehen wurde. Der Grundstein für das 2,5 Hektar große Werk wurde 2023 von Präsident Ilham Aliyev gelegt.

Die Anlage ist mit moderner Maschinen- und Anlagentechnik aus der Türkei ausgestattet und verfügt über sieben Produktionslinien. Die jährliche Produktionskapazität des Werks beläuft sich auf insgesamt 295.000 Tonnen. Dabei kommen überwiegend inländische Rohstoffe zum Einsatz. Mit dem neuen Werk soll das Produktsortiment erweitert und zugleich die Importsubstitution gestärkt werden, da künftig auch bisher nicht hergestellte Produkte im Inland produziert werden. Darüber hinaus ist der Export in eine Reihe von Ländern wie die Türkei, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, Russland und Georgien geplant.

Der Präsident setzte die Anlage in Betrieb.

Die Produktionsstätte wird zementbasierte Trockenmischungen, Abdichtungsmaterialien, Bodenbeschichtungen, Zementmahlhilfen, Betonzusatzmittel sowie deren Grundstoffe herstellen.

Der Betrieb beschäftigt derzeit 102 Personen. In einer späteren Ausbauphase soll die Zahl auf 245 steigen.

Das Investitionsvolumen des Projekts beträgt 25 Millionen Manat. Der Fonds zur Unternehmerentwicklung beim Wirtschaftsministerium stellte ein zinsvergünstigtes Darlehen in Höhe von 6 Millionen Manat für die Unterstützung des Projekts bereit. Zudem profitiert das Unternehmen von sämtlichen Fördermaßnahmen für ansässige Betriebe, einschließlich Steuer- und Zollvergünstigungen.

X X X

Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Eröffnung des IVECO-LKW- und Spezialfahrzeugwerks der „Az-Tex-Import“ GmbH teil.

Die „Az-Tex-Import“ GmbH wurde im April 2022 als Resident im Chemie-Industriepark Sumgayit registriert. Auch für dieses Unternehmen legte der Präsident in jenem Jahr den Grundstein.

Die Anlage dient der Montage von LKWs und Spezialfahrzeugen der italienischen Marke IVECO. In der zweiten Projektphase ist die Fertigung von Fahrzeugaufbauten vorgesehen. Die Produktionskapazität umfasst jährlich 100 LKWs und Spezialfahrzeuge sowie 300 Fahrzeugaufbauten. Im Zuge des Projekts sollen insgesamt 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, von denen 96 bereits in der ersten Phase besetzt wurden.

Auch dieses Werk wurde von Präsident Ilham Aliyev feierlich in Betrieb genommen.

Neben dem Inlandsabsatz ist auch der Export auf internationale Märkte geplant. Die „Az-Tex-Import“ GmbH nutzt sämtliche steuerlichen und zollrechtlichen Anreize, die für ansässige Unternehmen im Industriepark Sumgayit gelten.

Das Projekt, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 19,2 Millionen Manat, erstreckt sich über eine Fläche von 4 Hektar innerhalb des Industrieparks.

Die Inbetriebnahme dieser neuen Produktionsstätten wird zur weiteren Entwicklung des Nicht-Öl-Sektors Aserbaidschans beitragen, die Exportmärkte erweitern, die wirtschaftliche Diversifizierung beschleunigen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze maßgeblich fördern.