Jewlach, 27. September, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat am 27. September an der Eröffnung des Olympischen Sportkomplexes in Jewlach teilgenommen.

AZERTAC zufolge gab der Minister für Jugend und Sport Farid Gayibov dem Staatschef Informationen über die Bedingungen, die im Komplex geschaffen wurden.

Man teilte mitr , dass mit dem Bau des Komplexes im Jahr 2024 begonnen wurde und die Fläche des Komplexes 5,8 Hektar beträgt. Hier wurden Sportplätze im Freien, ein Stadion, eine universelle Sporthalle mit 1100 Zuschauerplätzen, sowie Hallen für Ringen, Judo, rhythmische Gymnastik, Boxen, Kickboxen, Taekwondo, Karate, Fitness und Krafträume, ein Schwimmbecken errichtet. Darüber hinaus werden im Komplex ein Konferenzraum, ein Café, Räume für Schiedsrichter, Trainer, Ärzte, Kommentatoren, ein Restaurant und ein 42-Zimmer-Hotelgebäude betrieben.

Während der III. Spiele der Staaten der Unabhängigen Gemeinschaft (GUS), die in Aserbaidschan ausgetragen werden, finden die Box-Wettkämpfe im Olympischen Sportkomplex in Jewlach statt.

Dank gezielter Maßnahmen im Bereich Sport hat sich Aserbaidschan in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Zentren für internationale Wettkämpfe entwickelt. Die erfolgreiche Ausrichtung von Welt- und Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten sowie bedeutender Veranstaltungen wie den ersten Europaspielen, den Islamischen Solidaritätsspielen und der Formel 1 hat Aserbaidschan als Land mit hoher organisatorischer Kompetenz im Sportbereich etabliert. Die Ausrichtung der III. Spiele der GUS-Staaten in Aserbaidschan ist auch ein Ausdruck des Vertrauens der internationalen Sportgemeinschaft in unser Land.

Unzweifelhaft trägt die Wahl Aserbaidschans für die Ausrichtung bedeutender Sportveranstaltungen zur Anerkennung des Landes als Sportnation bei. Dies ist nicht nur auf die Hauptstadt Baku, sondern auch auf den Bau moderner Sportinfrastrukturen in unseren Regionen zurückzuführen.