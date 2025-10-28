Präsident Ilham Aliyev weiht Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ im Bezirk Jabrayil teil VIDEO

Jabrayil, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober weihte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die Zufahrtsstraße zum Solarpark „Schafag“ ein. Diese Straße wurde vom 197. Kilometer der Autobahn Hajigabul–Bahramtepe–Staatsgrenze der Republik Armenien bis in den Bezirk Jabrayil gebaut.

Saleh Mammadov, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Staatlichen Agentur für Automobilstraßen Aserbaidschans, informierte das Staatsoberhaupt über das Projekt.

Die Straße der vierten technischen Klasse hat eine Gesamtlänge von 11,5 Kilometern und eine Breite von 6 Metern mit zwei Fahrspuren. Ihr Bau erfolgte auf Grundlage des im Dezember 2024 vom Präsidenten Aserbaidschans unterzeichneten Erlasses.