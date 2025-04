Präsident Ilham Aliyev: Wie sich Lage in der Nachkriegszeit weiter entwickeln wird, hängt von Armenien ab

Baku, 9. April, AZERTAC

„Wie sich die Lage in der Nachkriegszeit weiter entwickeln wird, hängt von Armenien ab“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einem internationalen Forum zum Thema „Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität.

„Wir haben die volle Souveränität über unser Territorium wiedererlangt, den Separatismus beendet und die Kontrolle über unsere Grenzen übernommen. Wir haben diese Angelegenheit für uns erledigt. Doch lassen wir uns nicht täuschen – Bedrohungen und Gefahren sind nie völlig auszuschließen. Wir müssen stets in der Lage sein, uns zu verteidigen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.