Präsident Ilham Aliyev: Wir arbeiten an sehr umfangreichen Programmen mit Unternehmen, die große Erfahrung im Bereich Cybersicherheit haben

Baku, 3. November, AZERTAC

„Heute sind Cyberangriffe weltweit weit verbreitet. Auch Aserbaidschan war in diesem Jahr solchen Angriffen ausgesetzt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

„Wir arbeiten an sehr umfangreichen Programmen mit internationalen Partnern und Unternehmen, die über große Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen, um maximalen Schutz und Abwehr gegen diese Bedrohungen zu gewährleisten“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.