Präsident Ilham Aliyev: Wir entwickeln derzeit grünen Energiekorridor, der Zentralasien, Aserbaidschan, die Türkei und Europa verbindet
Baku, 7. Oktober, AZERTAC
„Aserbaidschan zieht derzeit bedeutende Investitionen in erneuerbare Energiequellen an, darunter Solar-, Wind- und Wasserkraft. Bis 2030 wird Aserbaidschan voraussichtlich 40 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).
„Derzeit entwickeln wir einen grünen Energiekorridor, der Zentralasien, Aserbaidschan, die Türkei und Europa miteinander verbindet“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.
