Präsident Ilham Aliyev: Wir haben Turkmenistans Neutralitätspolitik stets unterstützt und werden dies auch weiterhin tun

Baku, 22. Juni, AZERTAC

„Als Ihre Freunde und Brüder freuen wir uns stets über Ihre Erfolge, auch auf internationaler Ebene. Wir haben die Neutralitätspolitik Turkmenistans immer unterstützt und werden sie auch künftig unterstützen. Diese Politik hat bereits breite internationale Anerkennung und Unterstützung gefunden“, erklärte in einem gemeinsamen Pressestatement mit dem Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow.