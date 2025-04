Präsident Ilham Aliyev: Wir möchten gute Beziehungen zu all unseren Nachbarn haben, einschließlich Iran

Baku, 9. April, AZERTAC

„Wir erwarten, dass Präsident Pezeshkian noch in diesem Monat Aserbaidschan besucht. Wir betrachten diesen Besuch als sehr wichtig in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen und der regionalen Entwicklung“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seiner Rede bei internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität in Baku.

„In den letzten Monaten gab es mehrere Besuche hochrangiger Vertreter beider Länder. Wir wurden sehr ermutigt durch den Wahlprozess im Iran, der zum Sieg des Präsidenten führte, und die Botschaften, die wir aus dem Iran erhalten. Wir möchten gute Beziehungen zu all unseren Nachbarn haben, einschließlich Iran. Und es gibt einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen und transportbezogenen Agenda, da wir über den Mittelkorridor gesprochen haben“.