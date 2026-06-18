Präsident Ilham Aliyev: Wir werden niemals vergessen, was armenische Besatzungskräfte unserem Volk angetan haben

Baku, 18. Juni, AZERTAC

„Wir werden niemals vergessen, was die armenischen Besatzungskräfte unserem Volk und unseren Städten angetan haben. Wir werden niemals vergessen, wie sie 65 Moscheen zerstört haben“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe.

Er betonte, dass die Aserbaidschaner nicht vergessen werden, dass die Armenier Schweine und andere Tiere in den Moscheen gehalten hätten, um ihre Gefühle zu beleidigen.