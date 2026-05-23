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AMTLICHE CHRONIK

Präsident Ilham Aliyev: WUF13 ist ein weiterer bedeutender Beitrag Aserbaidschans zum Multilateralismus und zu gemeinsamem Handeln für eine bessere Zukunft

Präsident Ilham Aliyev: WUF13 ist ein weiterer bedeutender Beitrag Aserbaidschans zum Multilateralismus und zu gemeinsamem Handeln für eine bessere Zukunft

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Auf den offiziellen Social-Media-Accounts von Präsident Ilham Aliyev ist ein Beitrag zum WUF13 veröffentlicht worden.

AZERTAC berichtet, dass es in dem Beitrag heißt:

„Aserbaidschan hatte nach COP29 die Ehre, mit WUF13 eine weitere bedeutende globale Veranstaltung auszurichten, die die zweitgrößte internationale Veranstaltung ist, die im Land stattfindet.

Wir gratulieren allen Teilnehmern, Partnern und der UN-Familie, insbesondere UN-Habitat, zu einem erfolgreichen und ergebnisorientierten WUF13.

Mit einer Rekordzahl von etwa 60.000 Teilnehmern ging WUF13 als größtes Weltstädteforum in die Geschichte ein. Der auf Initiative Aserbaidschans erstmals organisierte Gipfel der Staats- und Regierungschefs verlieh der globalen Stadtentwicklungsagenda einen noch größeren politischen Impuls.

Die im Rahmen von WUF13 geführten Diskussionen führten zur Verabschiedung von zwei wichtigen Abschlussdokumenten — der Zusammenfassung des Vorsitzes und des Dokuments „Baku-Aufruf zum Handeln“. Als ein Land, das Opfer von Urbizid, Kulturzid und Ökozid geworden ist, baut Aserbaidschan derzeit in Garabagh und Ost-Sangesur 9 Städte und Hunderte von Dörfern von Grund auf neu auf. Deshalb sind wir stolz darauf, dass die Wiederaufbaubemühungen Aserbaidschans nach dem Konflikt von der internationalen Gemeinschaft sehr geschätzt werden; diese Bemühungen werden als wertvolles Beispiel für andere Postkonfliktregionen der Welt hervorgehoben.

Die Ideen, die aus dem Forum hervorgegangen sind und in den Abschlussdokumenten ihren Niederschlag gefunden haben — von sauberer Luft und nachhaltiger Stadtentwicklung bis hin zum Schutz des kulturellen Erbes und den Bedürfnissen der kleinen Inselentwicklungsländer — werden die globale Stadtentwicklungsagenda weiter bereichern und prägen.

In einer Zeit wachsender globaler Unsicherheit ist WUF13 ein weiterer bedeutender Beitrag Aserbaidschans zum Multilateralismus und zu kollektivem Handeln für eine bessere Zukunft.“

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