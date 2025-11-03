Präsident: In Karabach und Ost-Sangesur laufen seit mehreren Monaten großangelegte geologische Arbeiten

Baku, 3. November, AZERTAC

„Auf meine Anweisung hin laufen in Karabach und Ost-Sangesur seit mehreren Monaten großangelegte geologische Arbeiten“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Er lud die aserbaidschanischen Wissenschaftler ein, an diesen Arbeiten teilzunehmen, und sagte: „Ich erteile auch den staatlichen Strukturen entsprechende Anweisungen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten sehr gute Nachrichten erhalten werden.“