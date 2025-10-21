Präsident Kassym-Schomart Tokajew: Aktueller Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten in Kasachstan ist von großer Bedeutung für Weiterentwicklung strategischer Partnerschaft zwischen beiden Ländern
Baku, 21. Oktober, AZERTAC
Der Präsident Kasachstans, Kassym-Schomart Tokajew, betonte die große Bedeutung des Besuchs des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Astana für die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern.
In seiner Rede bei der zweiten Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates zwischen Aserbaidschan und Kasachstan sagte das kasachische Staatsoberhaupt:
„Zunächst möchte ich Sie nochmals herzlich zu Ihrem offiziellen Staatsbesuch in der Republik Kasachstan willkommen heißen. Dieser Besuch hat eine sehr große, man könnte sogar sagen eine entscheidende Bedeutung für die Weiterentwicklung unserer strategischen Partnerschaft, der Bündnisbeziehungen und letztlich für die Stärkung der Freundschaft zwischen unseren brüderlichen Völkern und Staaten.“
