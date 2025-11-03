Präsident: Kein anderes Land hat einen so glorreichen und vollständigen Sieg errungen wie wir

Baku, 3. November, AZERTAC

„In wenigen Tagen werden wir den fünften Jahrestag unseres ruhmreichen Sieges feiern. In den vergangenen fünf Jahren hat es an vielen Orten der Welt Kriege, Zusammenstöße und Konflikte gegeben – und alles wird im Vergleich gemessen. Wissenschaftler wissen das sehr gut“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt betonte: „Ich kann sagen, dass kein anderes Land einen so glorreichen und vollständigen Sieg errungen hat wie wir.“