Präsident Mattarella: Italien schätzt seine Freundschaft mit Aserbaidschan sehr und strebt an, sie auf die höchste Ebene zu heben

Baku, 30. September, AZERTAC

„Morgen wird ein wichtiger Tag für die kulturelle und bildungspolitische Zusammenarbeit zwischen Italien und Aserbaidschan sein, und wir werden morgen früh an einer gemeinsamen Veranstaltung teilnehmen“, sagte der italienische Präsident Sergio Mattarella in einer gemeinsamen Presseerklärung mit Präsident Ilham Aliyev.

„Der Schritt, den wir gemeinsam mit Präsident Aliyev gehen, wird zu unserem gegenseitigen Verständnis, unserer Freundschaft und Zusammenarbeit beitragen. Italien schätzt diese Freundschaft sehr und strebt an, sie auf die höchste Ebene zu heben“, betonte er.