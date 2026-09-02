Präsident Putin: Aktuelle Lage ermöglicht Neuanfang in den Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan

Baku, 2. September, AZERTAC

Nach seinem Arbeitsbesuch in Kirgisistan und der Teilnahme am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Bischkek beantwortete der russische Präsident Wladimir Putin Fragen von Journalisten.

Mit Blick auf die Gespräche mit dem armenischen Premierminister Nikol Paschinjan erklärte Wladimir Putin, die aktuelle Lage ermögliche es, in den Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan ein neues Kapitel aufzuschlagen und ohne Konflikte voranzuschreiten. Es gehe darum, Menschen an neuen Wohnorten anzusiedeln, die Infrastruktur zu entsperren, ein neues wirtschaftliches Leben zu beginnen und die Grenzen für Investitionen zu öffnen.

„Wir haben vereinbart, den Dialog in ruhiger Atmosphäre fortzusetzen. Der armenische Premierminister Nikol Wladimirowitsch Paschinjan schlug vor, unsere gemeinsame Arbeit in jedem einzelnen Bereich gründlich zu analysieren. Wenn Armenien der Ansicht ist, dass die russische Militärbasis in Armenien nicht benötigt wird, werden wir bereits morgen abziehen. Ist Armenien dazu bereit? Bitte. Wir werden niemandem etwas aufzwingen“, sagte der russische Präsident auf Fragen von Journalisten.