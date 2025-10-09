Präsident Putin: Wir leisten jede mögliche Unterstützung bei Ermittlungen zur Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes
Baku, 9. Oktober, AZERTAC
„Russland leistet seine breite Unterstützung bei den Ermittlungen zur Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes“, sagte das der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem Präsidenten Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in Duschanbe.
„Wie vereinbart, leisten wir selbstverständlich jede mögliche Unterstützung bei den Ermittlungen. Die Untersuchung ist nahezu abgeschlossen“, fügte der russische Präsident hinzu.
