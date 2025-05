Präsident To Lam: Mit Gemeinsamer Erklärung beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der vietnamesisch-aserbaidschanischen Beziehungen

Baku, 7. Mai, AZERTAC

„Die Beziehungen zwischen unseren Ländern (Vietnam und Aserbaidschan – Red.) wurden kontinuierlich durch die Staatsoberhäupter und unsere Völker gestärkt“, sagte To Lam, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, in einer Presseerklärung gemeinsam mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilham Aliyev.

„Wir haben gute Ergebnisse in den Bereichen Politik, Diplomatie, Energie, Verteidigung, Handel und anderen erzielt. Auf dieser Grundlage haben wir bereits eine Gemeinsame Erklärung zur Etablierung einer strategischen Partnerschaft verabschiedet. Das markiert den Beginn einer neuen Ära und schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte der Beziehungen zwischen unseren Ländern auf. Ich bin zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft unsere bilateralen Beziehungen weiter vertiefen und ausbauen können, fügte der Generalsekretär hinzu.