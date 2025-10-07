Präsident Tokajew zitiert Bakhtiyar Vahabzade: „Ein Türke hat kein Recht, gegen einen anderen Türken feindlich zu sein!“

Astana, 7. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Dichter Bakhtiyar Vahabzade aus diesen historischen Gebieten hinterließ uns ein lehrreiches Wort: „Ein Türke hat kein Recht, gegen einen anderen Türken feindlich zu sein!“

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident Kassym-Jomart Tokajew bei seiner Rede bei dem 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Gabala zu diesen Worten.

„Wir bleiben den weisen Worten unserer Vorfahren treu und zeigen der ganzen Welt, dass die Türken Brüder sind, die einem Blut verbunden und der Einheit verpflichtet sind“, betonte Kassym-Jomart Tokajew.

Elschan Rustamov