Präsident: Unsere Energiepolitik spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Position Aserbaidschans

Baku, 22. September, AZERTAC

„Unsere Energiepolitik spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Position Aserbaidschans“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Ersten Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforums, das in Baku stattfindet.

Der Staatschef betonte, dass Aserbaidschan derzeit ein strategischer Energiepartner für mehrere Länder sowohl im Bereich fossiler Brennstoffe als auch erneuerbarer Energien ist. Er sagte: „Neben den Projekten für Erdgas, Solar- und Windenergie verwandeln die grüne Energiewelt in Karabach und Ost-Sangesur, einschließlich der angewandten Konzepte für smarte Infrastruktur, unser Land in einen der führenden Akteure des globalen Energieübergangs. So fördert Aserbaidschan heute die Energiesicherheit der Gegenwart und baut gleichzeitig die grüne Wirtschaft von morgen auf.“