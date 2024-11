Präsident von Aserbaidschan: Diskussionen bei ICAPP-Generalversammlung werden Weg für effektive Zusammenarbeit ebnen

Baku, 22. November, AZERTAC

„Ich bin zuversichtlich, dass die Diskussionen bei der 12. Generalversammlung der internationalen Konferenz asiatischer politischer Parteien (ICAPP) und die am Ende zu verabschiedende Erklärung von Phnom Penh zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele wesentlich beitragen und den Weg für eine umfassende und effektive Zusammenarbeit ebnen werden“, schrieb der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in einem Brief an die Teilnehmer der 12. ICAPP-Generalversammlung.

„Während die ICAPP ihre Sitzung abhält, ist Aserbaidschan erfolgreich Gastgeber der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP29). „Eine der allgemeinen Meinungen und einstimmigen Schlussfolgerungen bei den Diskussionen bei der Klimakonferenz COP29, an der hochrangige Staats- und Regierungsvertreter, Vertreter der Zivilgesellschaft und der Medien sowie einflussreiche Experten aus zahlreichen Ländern teilnehmen, besteht darin, dass die Stärkung von Friedens- und Versöhnungsmaßnahmen zur Verhinderung von Kriegen und zur raschen Bewältigung der Umweltfolgen bewaffneter Konflikte eine der wichtigsten Möglichkeiten zum Schutz des Ökosystems ist“, hieß es in dem Brief.