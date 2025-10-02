Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev tifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Kopenhagen AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, traf am 2. Oktober in Kopenhagen den Präsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron.

Frankreichs Präsident gratulierte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt zu den erzielten Fortschritten bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie der Friedensagenda.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Glückwünsche und betonte, dass die in Washington unter der Vermittlung des Präsidenten der Vereinigten Staaten erreichten Ergebnisse von historischer Bedeutung für die Weiterentwicklung der regionalen Friedensagenda seien. Das Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass derzeit in verschiedenen Bereichen gemeinsam an der Umsetzung der Friedensagenda gearbeitet wird.

Beim Treffen fand zudem ein Meinungsaustausch über den aktuellen Stand und die Perspektiven der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Frankreich statt.